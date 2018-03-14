В Узбекистане выписан ребенок, в теле которого нашли 16 иголок

Ташкент, , 19:35 — REGNUM В Узбекистане годовалый ребенок, который перенес сложную операцию по извлечению из тела 13 игл, поправился и выписан домой, сообщили 14 марта «Подробно.uz» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Мать маленького Азизбека обратилась в медицинское учреждение после ухудшения самочувствие ребенка. В ходе диагностики заболевания ребенку был сделан рентген, который показал, что в его теле находится 16 игл.

Мать с ребенком были направлены в республиканский научный центр экстренной медицины, в котором мальчика прооперировали. В ходе девятичасовой операции десять врачей вытащили из тела маленького пациента 13 иголок.

Иглы был обнаружены в различных органах и частых тела ребенка — в толстой кишке, под сердцем, мочевом пузыре, грудной клетке, позвоночнике и других органах.

После операции ребенок находился несколько дней в коме. Однако мальчик поправился, хотя в его теле остались еще три иглы. Однако, врачи заявили, что они не представляют опасности для ребенка.

Напомним, 22 января узбекистанские СМИ сообщили, что завершилась операция по извлечению игл из тела 11-месячного ребенка. В ходе лечения выяснилось, что иголки находились в теле мальчика не менее месяца. Как 16 игл попали в тело ребенка, врачи объяснить не могут.