Фотография школьника-самоубийцы в гробу против издевательств подростков

Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Жительница США опубликовала на своей странице в Facebook фотографию сына в гробу, который покончил жизнь самоубийством из-за травли со стороны одноклассников. Своей публикацией женщина хотела показать школьникам, к чему может привести их поведение, сообщает The Daily Mail.

12-летний сын Шерил Х. Эндрю покончил с собой после многочисленных унижений из-за своей нетрадиционной ориентации. Незадолго до смерти мальчик признался одноклассникам, что он бисексуал, в результате чего столкнулся с издевательствами. Об этом Эндрю написал в своей предсмертной записке. В записке он отметил, что размышлял о самоубийстве довольно давно и не стал скрывать, кто именно повлиял на его решение свести счёты с жизнью.

«Я хочу, чтобы они знали, что сделали, и как это повлияло на других людей», — подчеркнул подросток.

Мать Эндрю рассказала, что неоднократно ходила в школу и жаловалась на одноклассников своего сына, однако это не дало никаких результатов. При этом Шерил подчеркнула, что несколько лет назад в школе Эндрю уже происходил подобный случай — ученица совершила самоубийство из-за издевательств одноклассников.

Женщина решила опубликовать в Facebook фотографию сына в открытом гробу, сделанную во время его похорон, чтобы показать тем школьникам, которые издевались над её сыном, к чему привели их действия.

«Мой бывший муж и друзья не собираемся останавливаться в борьбе с травлей. Мы сделаем так, чтобы голос Эндрю был услышан и его смерть не была напрасной», — заявила Шерил.

К сожалению, случаи, когда школьники решают уйти из жизни из-за травли со стороны сверстников, встречаются нередко. Так, в конце января двое школьников довели свою одноклассницу до суицида издевательствами в социальных сетях. Следователи проверили содержимое телефонов подростков и выяснили, что они постоянно травили девочку в Facebook. Полиция доказала причинение морального вреда и определила поступок подростков как действия, которые доводят до суицида. Школьников обвинили в уголовном преступлении третьей категории, то есть наименее опасной.

Жертвами издевательств становятся не только подростки, но и взрослые люди. В середине февраля 30-летняя жительница Уэльса покончила с собой из-за ряда публикаций в Facebook, в которых её обвинили в занятии эскортом. Спустя два дня после того, как в сети появились скриншоты её переписки с мужчинами, которые якобы платили ей за интимную связь, женщина покончила с собой. Позже выяснилось, что их опубликовала подруга женщины, с которой они поссорились. В действиях подруги следствие не увидело противоправного характера, поэтому не сочло её виновной в смерти девушки.

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