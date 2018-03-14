Турция: в 2018 году число российских туристов достигнет 6 млн

Анкара, , 14:06 — REGNUM Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуша заявил, что в 2018 году страну посетит более 6 млн туристов из России, сообщает 14 марта Anadolu.

«Похоже, что число российских туристов превысит 6 млн человек в 2018 году», — отметил министр, ссылаясь на анализ данных, полученных от туроператоров.

Куртулмуш провел встречу с 20 туроператорами во время 25-й конференции по туризму, проходившей в Москве.

«В последнее время между Россией и Турцией наблюдался кризис в отношениях», — подчеркнул министр, добавив, что это не коснулось отношений между народами двух стран.

«Самый яркий тому пример — это число туристов, посетивших Турцию в 2017 году. Их число составило 4 млн 700 тыс. человек», — резюмировал министр.

Напомним, в ноябре 2015 года Турция сбила российский истребитель над территорией Сирии, что стало причиной резкого обострения в отношениях между странами. После того, как президент Турции Реджеп Эрдоган извинился, связи начали постепенно восстанавливаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция ожидает, что число китайских туристов в 2017 году достигнет 200 тыс