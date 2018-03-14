Глобальное потепление может убить 48% видов животных

Берлин, , 11:54 — REGNUM Повышение температуры на 4,5 градуса к 2080 поставит под угрозу исчезновения 48% видов животных. К такому выводу пришли ученые из университета Джеймса Кука в Австралии и университета Восточной Англии, сообщает журнал Climatic Change.

Исследование проводилось по заказу международной организации Всемирный Фонд дикой природы (сокр. WWF). Ученые изучили климатические условия 80 тысяч видов диких животных в 33 уникальных с точки зрения биологического разнообразия уголках Земли. Ученые работали в бассейне реки Амазонки, на юге Чили, в пустыне Намибии, в Гималаях, на Байкале и в других районах.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что повышение температуры на 4,5 градуса к 2080 году может привести к гибели от 25 до 50% видов животных. Даже если удастся сократить потепление до полутора градусов, как планируется в Парижских соглашениях, риск по-прежнему будет очень велик.

Как заявил член совета по защите природы WWF в Германии Кристоф Хайнрих, во всем мире могут исчезнуть десятки тысяч видов животных, насекомых и растений, в том числе гигантские панды и африканские слоны. WWF вновь призвал федеральное правительство ФРГ к поэтапному отказу от использования угля, нефти и природного газа, которые являются главной причиной изменения климата.

Парижское соглашение по климату было подписано в апреле 2016 года в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно предполагает принятие мер по ограничению выброса углекислого газа в атмосферу с 2020 года.