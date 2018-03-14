Нацбанк Польши: жители Украины продолжат мигрировать в Польшу

Варшава, , 10:58 — REGNUM Ежегодно до конца 2020 года в Польшу будут прибывать 200−300 тыс. жителей Украины на заработки, заявил заместитель директора департамента экономического анализа Национального банка Польши ЯцекКотловский, сообщает 14 марта УНИАН.

Котловский отметил, что в 2016—2017 годах было максимальное число приезжающих украинских трудовых мигрантов в Польшу. Предполагается, что к 2050 году в Польше не будет хватать 10,6 млн человек на рынке труда в возрасте от 18 до 44 лет.

Отмечается, что 56% украинских мигрантов хотят зарабатывать не менее 3 тыс. злотых ($879,17 тыс.), а 20% — не менее 5 тыс. злотых ($1,465 тыс.). Для украинских рабочих Польша является наиболее привлекательным рынком труда.

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Напомним, ранее глава департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины (НБУ) Сергей Николайчук заявлял, что в ближайшие два-три года поток украинских мигрантов в Польшу увеличится.

Также глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что украинские трудовые мигранты «спасают» польскую экономику. В 2017 году в Польшу въехали по трудовым визам около 300 тыс. граждан Украины.

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