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Семь лет терактов – 45 лет тюрьмы: в США осудили пособника «Аль-Каиды»*

Общество

«Аль-Каида» – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Нью-Йорк, США, 14 марта 2018, 05:55 — REGNUM  Тюремное заключение сроком на 45 лет будет отбывать американский гражданин Муханад Махмуд Аль-Фарек по решению суда, сообщили в пресс-службе Минюста США.

Уточняется, что приговор был вынесен 13 марта судом в Бруклине (Нью-Йорк). 32-летний аль-Фарех приговорен к 45 годам лишения свободы по ряду обвинений. Американец признан виновным по всем статьям обвинения (всего их было девять).

Дело было открыто от 29 сентября 2017 года. Суд признал, что аль-Фарех совершал преступления, связанные с терроризмом, в течение семи лет.

В частности аль-Фарех обвиняется в сговоре с целью убийства американских военнослужащих в Афганистане и использования оружия массового уничтожения. Суд признал, что аль-Фарех участвовал в сговоре по организации взрыва в правительственном учреждении Пакистана.

Американца обвинили в «оказании материальной поддержки «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К этой организации аль-Фарех примкнул в 2007 году в Пакистане.

Напомним, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана в 1988 году Усамой бен Ладеном для ведения джихада по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января Халид Батарфи, высокопоставленный лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал мусульман убивать евреев и американцев.

Читайте подробнее: Один из лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал убивать евреев и американцев

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«Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней

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