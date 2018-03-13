ФСБ пресекло канал переправки рекрутов в «Исламское государство"*

Москва, , 23:48 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации пресекла канал переправки пресекла канал переправки сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийскую Арабскую Республику и Ирак. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что ФСБ при взаимодействии с министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Москвы и Московской области пресекли противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.

Кроме того, группировка занималась незаконной легализацией в России мигрантов из стран Средней Азии.

Уточняется, что в результате спецоперации были задержаны 60 иностранных граждан. Обыски проведены по 17 адресам. В ходе обысков обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств.

Была полностью подтверждена связь этой группировки с эмиссарами международных террористических организаций.