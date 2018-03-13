В Казахстане распределили дополнительные гранты на высшее образование

Астана, , 14:08 — REGNUM В рамках социальной инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 11 тыс. государственных грантов на получение высшего образования будет направлено на технические специальности, сообщает 13 марта «Казинформ» со ссылкой министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева.

В рамках инициативы президента выделяется 20 тыс. грантов. Министерство образования и науки Казахстана предлагает выделить 11 тыс. грантов на технические специальности, 5 тыс. — на другие специальности, 3 тыс. — на магистратуру и 1 тыс. — на аспирантуру.

Данное предложение министерство направило в национальную палату предпринимателей «Атамекен» и в высшие учебные заведения.

Кроме этого, в течение марта профильные министерства должны внести свои предложения по распределению 20 тыс. государственных грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами, в том числе с предложением повысить доступность и качество высшего образования. Данная инициатива предусматривает выделение к имеющимся 54 тыс. грантам дополнительных 20 тыс. государственных грантов.