Ярмарки, конкурсы, флешмобы — псковские развлечения в день выборов

Псков, , 12:11 — REGNUM В Псковской области 18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией и день голосования по выборам президента РФ, повсеместно состоятся массовые мероприятия, праздничные акции и конкурсы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в Пскове, Великих Луках, райцентрах и ряде сельских поселений проведут праздничные митинги с концертами, а также спортивные соревнования.

Среди них — Кубок Великих Лук по плаванию, открытый чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжным гонкам «Великолукская лыжня — 2018», турниры по настольному теннису, баскетболу, волейболу, шахматам, мини-футболу, хоккею, а также весёлые старты и семейные спортивные игры. В Пыталовском районе состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе, а жители Новосокольнического района примут участие в массовой зарядке. Кроме того, в районах области будут принимать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В школах Псковской области 18 марта состоится анкетирование по профессиональному самоопределению учеников 7−11 классов и их родителей. В культурных и образовательных учреждениях региона также будут работать тематические выставки, игры, викторины.

В районных центрах 18 марта будут работать традиционные ярмарки выходного дня и мини-рынки с продукцией местных производителей, а в отдалённые населённые пункты направят 24 автолавки облпотребсоюза.

Отметим, что в преддверии 18 марта в Псковской области проходит акция «Вместе идем на выборы», в рамках которой представители общественности, депутаты и почётные жители населённых пунктов региона оставляют в стилизованном бюллетене отметку «за», подтверждающую готовность их избирателей принять участие в выборах президента России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день голосования Избирательная комиссия Псковской области также проведёт конкурс селфи. Победителям обещаны ноутбук и множество других призов.

Напомним, что явка на выборах президента РФ в Псковской области в 2012 году составила 61,19%, в 2008 году — 67,23%, в 2004 году — 61,04%.

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