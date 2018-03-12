Около 1,5% псковских избирателей проголосуют не на своих участках

Псков, , 10:26 — REGNUM Более 8 тыс. жителей Псковской области — около 1,5% от общего числа избирателей региона — подали заявления о голосовании в день выборов президента России по месту своего нахождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

В облизбиркоме напомнили, что заявление для голосования по месту нахождения в территориальных (ТИК) и участковых (УИК) избирательных комиссиях, в региональных отделениях Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в электронном виде через интернет-портал госуслуг можно подать ещё сегодня, 12 марта. С завтрашнего дня, 13 марта, и до 14:00 17 марта такое заявление можно будет оформить только в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

«В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак — марка. Марки являются документами строгой отчётности и и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации», — пояснили в облизбиркоме.

Напомним, заявление останется у избирателя до дня голосования: 18 марта 2018 года оно будет изъято на избирательном участке, при этом гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько заявлений, учтут только первое, остальные будут признаны недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации, но избирателя попросят немного подождать: члены УИК должны убедиться, что он не проголосовал на другом участке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января 2018 года в Псковской области насчитывалось 539,7 тыс. избирателей.

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