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Эфиопские евреи требуют возвращения в Израиль

Общество

Темнокожие иудеи вышли на митинг у кнессета

Иерусалим, Израиль, 12 марта 2018, 20:16 — REGNUM  Эфиопские евреи в Израиле вышли на митинг протеста у здания кнессета в Иерусалиме, 12 марта передает агентство Associated Press.

Протестующие требуют переселить на «землю обетованную» своих родственников, оставшихся в Эфиопии.

В настоящий момент в Эфиопии и других странах восточной Африки проживает около 8000 эфиопских евреев, известных также как фалаши.

Переселение большей части эфиопских евреев в Израиль состоялась еще в 1991 году. Переселения в Израиль оставшихся фалашей до сих пор не произошло.

Темнокожие иудет живут на востоке Африки тысячи лет. По легенде, евреи Эфиопии являются потомками царя Соломона и царицы Савской.

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