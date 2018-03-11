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Путин рассказал о том, чего он не может простить никому

Общество

В социальных сетях опубликован фильм Андрея Кондрашова «Путин»

Путин рассказал о том, чего он не может простить никому
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 11 марта 2018, 16:03 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он вполне умеет прощать, но есть такие вещи, которые прощать невозможно. Об этом Путин заявил в фильме «Путин», который снял журналист Андрей Кондрашов и который был опубликован сегодня, 11 марта, в социальных сетях.

Кондрашов спросил Путина умеет ли он прощать.

«Да, но не все», — ответил Путин.

Тогда Кондрашов уточнил, а что именно нельзя прощать.

«Предательство», — ответил президент.

При этом он не стал распространятся о тех, кто когда-либо предавал его, но отметил, что в этоп плане ему повезло и серьезных предательств не было.

Также Путин считает, что научился выбирать таких людей, которые бы его не предавали.

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Фильм Андрея Кондрашова «Путин»
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