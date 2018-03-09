В Костроме подготовят очередную группу женщин — военных химиков

Кострома, , 16:08 — REGNUM В Костромской области войска радиационной, химической и биологической защиты пополнятся офицерами-женщинами, сообщает ГТРК «Кострома». В 2017 году в Химакадемию поступили 15 девушек, в текущем году набор будет продолжен.

Помимо занятий по аналитической химии, первокурсниц уже обучают стрельбе из огнеметов. По информации телекомпании, юношей и девушек обучают параллельно и не делают поблажек по половому признаку.

«Когда ты всё это видишь и ощущаешь на себе, такое ощущение, что адреналин — он придает сил, еще больше хочется втянуться в это! Хочется всё попробовать. И доказать всем, что девушки — это не слабый пол. Что мы можем наравне с мальчиками попробовать себя в бою и в лаборатории, в науке и во всех сферах деятельности», — отмечает курсант костромской Химакадемии Инна Сеткина.

Девушки также «ходят в увольнения, ездят к родственникам на праздники, общаются со сверстницами и заводят романы. За эти полгода ни одна не пожалела о своем выборе и не покинула стены Химакадемии», передает ГТРК «Кострома».

"За полгода мы уже все привыкли к нынешнему распорядку дня, к требованиям, которые к нам предъявляются. И стараемся оправдать надежды, которые на нас возложены. Изначально мне хотелось приложить свои знания к чему-то стоящему. И военная сфера открывает такие возможности», — комментирует курсант костромской Химакадемии Мария Прокофьева.

ИА REGNUM напоминает, что Министерство обороны впервые подготовило женщин-офицеров в 2013 году. Новый набор курсантов Химакадемии в 2017 году стал вторым по счету.

Справка ИА REGNUM. С 1 августа 2016 года костромской филиал Военного университета радиационной, химической и бактериологической защиты стал единым многоуровневым вузом и вошел в состав Военной академии РХБЗ имени маршала Советского Союза Семена Тимошенко.