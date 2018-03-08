Студенты ЮФО подарили женщинам более 10 тысяч тюльпанов

Симферополь, , 14:42 — REGNUM К 8 марта студенты Южного федерального округа подарили российским женщинам более 10 тысяч тюльпанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В целом, по словам координатора акции «Вам, любимые», Екатерины, 7 марта цветы вручали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Красноярске, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Волгограде, Саратове, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе и Севастополе.

«Сегодня также в крымской столице и других городах России после обеда будет проходить ещё одна поздравительная акция. В местных торговых центрах наши волонтёры установят 3D-метки с изображением президента Владимира Путина, рядом с которым сможет сфотографироваться любой желающий и на месте получить памятную фотографию», — сообщили организаторы акции, добавив, что перед входом в ТРЦ девушкам также будут дарить цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в качестве подарка на 8 марта россияне рассматривают букет цветов (28% опрошенных), одежду и нижнее белье (16%), ювелирные украшения (13%) и парфюм (12%). 9% опрошенных будут дарить дамам бытовую технику и электронику, ещё столько же — сладости. Сертификаты на различные услуги подарят 8% респондентов.

Для самих женщин, согласно опросу, самыми желанными подарками являются ювелирные украшения, духи, смартфоны, сертификаты на массаж и спа-услуги.