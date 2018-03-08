Цветы и улыбки: краснодарские волонтеры вышли на улицы с поздравлениями

Краснодар, , 14:40 — REGNUM Несколько десятков краснодарских студентов — участников волонтерских и добровольческих организаций 8 марта поздравили сотрудников и пациентов медицинских учреждений края. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню, является всероссийской: в большинстве крупных городов волонтеры и просто все желающие поздравляют с 8 Марта женщин.

В Краснодаре волонтеры — а всего в акции приняли участие около 60 членов различных добровольческих организаций, преимущественно молодежных — побывали в трех медицинских учреждений, а также в Доме престарелых. В общей сложности 150 сотрудницам и пациенткам учреждений участники акции вручили поздравительные открытки и букеты цветов, адресовали добрые слова.

Также волонтеры вышли и на улицы Краснодара: улыбки, поздравления, цветы получали случайные девочки, девушки, женщины. К акции присоединялись и прохожие-мужчины, чтобы порадовать в первый весенний праздник прекрасную половину — всего цветы получили более 500 жительниц города.

Отметим, что акция стартовала 7 марта. Например, в Смоленске волонтеры-медики побывали в поликлинике и в детской областной больнице, где поздравили с наступающим праздником сотрудниц и пациенток. Такие же акции прошли во Владимире и Липецке, в других российских городах.