8 марта на Урале: мороз тюльпанам не помеха

Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Свердловской области Международный женский день отметился морозами. Столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это немного подпортило праздничное настроение. На улицах практически не было видно цветов. Впрочем, продавцы нашли выход. В бойких местах на каждом квадратном метре стояли автобусы и легковые машины надписью «Цветы».

Цветы покупают не только мужчины, но и женщины. С праздничных улиц Екатеринбурга — фоторепортаж ИА REGNUM.

Алексей Колчин © ИА REGNUM В ожидании покупателя Алексей Колчин © ИА REGNUM В центре Екатеринбурга

Алексей Колчин © ИА REGNUM Цветы и снег Алексей Колчин © ИА REGNUM Цветы к празднику

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