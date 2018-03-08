8 марта на Урале: мороз тюльпанам не помеха

Екатеринбург, 8 марта 2018, 12:36 — REGNUM В Свердловской области Международный женский день отметился морозами. Столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это немного подпортило праздничное настроение. На улицах практически не было видно цветов. Впрочем, продавцы нашли выход. В бойких местах на каждом квадратном метре стояли автобусы и легковые машины надписью «Цветы».
Цветы покупают не только мужчины, но и женщины. С праздничных улиц Екатеринбурга — фоторепортаж ИА REGNUM.
Читайте развитие сюжета: Мороз и ветер в Екатеринбурге не испортили весеннего настроения горожанам