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8 марта на Урале: мороз тюльпанам не помеха

Общество

Цветы покупают и мужчины, и женщины

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8 марта на Урале: мороз тюльпанам не помеха
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жёлтые тюльпаны в подарок

Екатеринбург, 8 марта 2018, 12:36 — REGNUM  В Свердловской области Международный женский день отметился морозами. Столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это немного подпортило праздничное настроение. На улицах практически не было видно цветов. Впрочем, продавцы нашли выход. В бойких местах на каждом квадратном метре стояли автобусы и легковые машины надписью «Цветы».

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Здесь продают цветы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здесь продают цветы
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Найти место, где продают цветы, легко. Машины и автобусы украшены соответствующими надписями
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Найти место, где продают цветы, легко. Машины и автобусы украшены соответствующими надписями
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Цветы продают из машин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Цветы продают из машин

Цветы покупают не только мужчины, но и женщины. С праздничных улиц Екатеринбурга — фоторепортаж ИА REGNUM.

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Читайте развитие сюжета: Мороз и ветер в Екатеринбурге не испортили весеннего настроения горожанам

regnum author Алексей Колчин
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Фоторепортажи ИА REGNUM

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