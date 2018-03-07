Среда, 7 Марта 2018 года
21:22:48 МСК

Криминальная война в Мексике: Похитители распилили на куски восемь человек

Общество

Полиция считает ответственным за похищение и зверские убийства наркокартель «Новое поколение Халиско»

Гвадалахара, Мексика, 7 марта 2018, 21:04 — REGNUM  Полиция мексиканского города Гвадалахара заявила об обнаружении тел восьми человек, похищенных гангстерами, 7 марта передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению, расчлененные тела восьми человек были обнаружены в пикапе в одном из районов города.

Практически все тела были обезглавлены, у многих трупов отрублены конечности. Несколько тел так и не удалось опознать.

Полиция считает ответственным за похищение и зверские убийства наркокартель «Новое поколение Халиско».

Напомним, картель «Новое поколение Халиско» в настоящий момент является одной из самых сильных и влиятельных криминальных группировок Мексики.

За последние годы в ходе войны боевиков картеля «Новое поколение Халиско» с картелями «Зета» и «Синалоа» стали десятки тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Похищенные в Мексике полицейские обнаружены убитыми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность в Латинской Америке

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить