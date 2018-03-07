Криминальная война в Мексике: Похитители распилили на куски восемь человек

Гвадалахара, Мексика, 7 марта 2018, 21:04 — REGNUM Полиция мексиканского города Гвадалахара заявила об обнаружении тел восьми человек, похищенных гангстерами, 7 марта передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению, расчлененные тела восьми человек были обнаружены в пикапе в одном из районов города.
Практически все тела были обезглавлены, у многих трупов отрублены конечности. Несколько тел так и не удалось опознать.
Полиция считает ответственным за похищение и зверские убийства наркокартель «Новое поколение Халиско».
Напомним, картель «Новое поколение Халиско» в настоящий момент является одной из самых сильных и влиятельных криминальных группировок Мексики.
За последние годы в ходе войны боевиков картеля «Новое поколение Халиско» с картелями «Зета» и «Синалоа» стали десятки тысяч человек.
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