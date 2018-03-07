В Узбекистане трудовых мигрантов обучат профессиям и языкам

Ташкент, , 16:32 — REGNUM Для трудовых мигрантов Узбекистана, временно выезжающих за границу с целью трудоустройства, будут организованы курсы по обучению производственным профессиям и иностранным языкам, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства занятости и трудовых отношений республики.

Отмечается, что данная мера наряду с другими нововведениями содержится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В министерстве добавили, что трудовым мигрантам, организованно выезжающим за границу, будут оказываться банковские и страховые услуги. Так, АК «Алокабанк» выпустит пластиковые карты «VISA-migrant» с упрощенными условиями открытия.

Кроме этого, для оплаты расходов организованным трудовым мигрантам АКИБ «Ипотека банк» бедует выделять кредиты до $1 тыс.

АО «Узагросугурта» откроет в России филиалы для комплексной страховой защиты граждан Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление президента Узбекистана «О мерах по обеспечению безопасности граждан республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности» было принято после трагического случая в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли 52 гражданина Узбекистана.

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