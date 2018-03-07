Нижегородские мужчины замахнулись на рекорд, а в Казани дают розы напрокат

Нижний Новгород, , 06:08 — REGNUM В преддверии 8 марта в Казани запустили услугу по прокату больших букетов роз для селфи, а в Нижнем Новгороде мужчины готовятся поставить российский рекорд, создав самую большую открытку-поздравление с Международным женским днем. Флешмоб пройдёт 8 марта на Чкаловской лестнице, где и в 2017 году, когда «Мужская открытка» была «презентована» жительницам города в первый раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мужчины выстроятся в форме цифры восемь и ожидается, что участие во флешмобе примет врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Приглашённый эксперт должен будет зарегистрировать рекорд для Книги рекордов России.

«8 марта в 11:00 на главной «восьмёрке» страны нижегородцы поздравят дам с праздником. Нижегородцы впишут себя в историю, установив рекорд в Книге рекордов России. Для этого мужчины выстроятся по бокам от Чкаловской лестницы в праздничные слова и эту живую открытку снимет с неба квадрокоптер», — отмечается в официальной группе проекта, курируемого молодёжной палатой при думе Нижнего Новгорода.

Напомним, в первый раз праздничный флешмоб состоялся в столице региона 8 марта 2017 года.

А пока в Нижегородской области готовятся ставить рекорды, в столице Татарии запустили новый вид бизнеса — прокат букетов роз для фотографирования. Об этой услуге, которую уже окрестили «пылью в глаза», рассказали пользователи соцсетей, возмущённые тем, что кто-то делает бизнес на одиноких дамах в такой день.

Как оказалось, услуга существует в некоторых городах страны уже не первый год, а сейчас дошла и до Казани. Напрокат заказчик получает чаще всего 101 розу. Стоимость составляет 500−1000 рублей, а для фотографирования даётся 10 минут после доставки. В некоторых городах страны для большей эффектности фото предлагают к букету приложить коробочки от драгоценностей известных брендов.

«Если Вы девушка и Ваш мужчина далеко, или вы вовсе ещё не дождались своего принца, мы поможем Вам создать самые красивые снимки на память об праздничных днях, и привезём Вам букет в аренду для селфи-фотосета», — пишут предприимчивые предприниматели.

В соцсетях появились специальные группы, где жительницам Казани предлагают не только прокатные цветы, но и дополнительно фотосессию к ним. Стоимость последней оценили в 200 рублей, а «пакетики из модных бутиков» — в 100 рублей.

По данным Татарстанстата, в республике на 2017 год проживало 2,1 млн женщин, что составляет 54% от общей численности населения. Таким образом, на 1 тыс. мужчин в регионе приходится 1160 женщин.