Московские чиновники в Новосибирске: подальше от проблем поближе к кабинету

Анна Алябьева, , 15:51 — REGNUM

Сразу два федеральных чиновника побывали с рабочей поездкой в Новосибирской области — уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова и министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Казалось бы, что плохого в том, что Центр уделяет пристальное внимание сибирскому региону, известному своими протестными настроениями. Да и тем резонансных в последнее время в области поднакопилось. Чего стоит одна только трагедия в Колывани, где двое детей утонули в вырытой работниками коммунальной службы яме.

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А как не обратить внимание на «башенные демарши» рабочих строительных компаний из-за невыплаты заработной платы, которые не так давно сотрясали Новосибирск.

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Однако, надежды на чиновников из федерального центра, которые должны были этим проблемам, по мнению новосибирцев, уделить первостепенное внимание, не оправдались. Они решили посетить только те учреждения и обсудить те темы, которые вызовут, судя по повестке, которую озвучило новосибирское правительство, исключительно положительные отклики. «Отсиделись по кабинетам» — так новосибирцы охарактеризовали рабочие поездки Топилина и Кузнецовой в комментариях в социальных сетях. Но, как выяснилось, всё оказалось не так просто. Так кто же всё-таки решил «замолчать» реальные проблемы, существующие в регионе?

Без труда у Минтруда?

Министра труда и социальной защиты Максима Топилина интересовала демографическая ситуация. Именно эта тема стала одной из приоритетных при его разговоре с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Травниковым, по крайней мере так указывается в сообщениях пресс-службы регионального правительства. Был затронут и вопрос реализации в области майских указов президента.

По мнению Максима Топилина, Новосибирская область исполнила все показатели по всем категориям. Министр сказал, что сейчас ключевая задача, обозначенная майскими указами, — выйти на уровень повышения заработной платы врачам 200% от средней зарплаты по региону в сфере здравоохранения. А также держать на контроле повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

«Врио губернатора Андрей Травников отметил, что Новосибирская область выполняет обязательства перед социально незащищёнными группами населения — пожилыми людьми, инвалидами, детьми, создавая условия для повышения адресности, качества и доступности социального обслуживания. В сфере особого внимания находятся вопросы социального обслуживания детей и семей, воспитывающих детей. Программы и проекты, которые реализуются на территории области, носят «семейный» характер, рассчитаны как на конкретного ребёнка, так и на его семейное окружение», — сообщила пресс-служба новосибирского правительства.

Не забыли региональные власти указать и на то, что по основным показателям официального рынка труда «область удерживает одну из лидирующих позиций среди регионов Сибирского федерального округа». Так, уровень занятости населения — 64,4%, а безработицы — 5,8%, в два раза сокращена задолженность по выплате заработной платы: в 96 организациях эта проблема устранена и работникам возвращено свыше 430 млн рублей.

А вот те проблемы, которые Травников обозначил в присутствии Топилина: падение реальных доходов граждан, рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, рост иждивенческих настроений, демографические риски.

Новосибирскстат же сообщает следующее: по данным на 1 февраля 2018 года, своевременно не получили заработную плату 930 человек: сумма задолженности — 39,9 млн рублей. В среднем на одного работника приходилось по 42 907 рублей невыплаченной зарплаты. Наибольший объем задолженности зафиксирован в «Сибэлектротерме», «Линевском домостроительном комбинате», «Ордынской машино-технологической станции». На долю этих организаций приходится 75,7% общей суммы задолженности.

А вот те организации, которые Максим Топилин посетил во время пребывания в Новосибирской области: МБУ города Новосибирска «Комплекс социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда России, Центр оценки квалификации в сфере сварки, ГАУ стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» и АО «Новосибирский приборостроительный завод».

Подводя итоги рабочей поездки, Максим Топилин сказал: «Начинает набирать силу реализация демографического пакета, предложенного президентом РФ в конце ноября. И мы постепенно должны войти в нормальный режим для того, чтобы семьи, которые имеют право на пособие на первого ребенка, на выплаты материнского капитала, на другие формы поддержки, начинали ими пользоваться».

Поближе к позитиву

Также в регионе несколько дней, с 20 по 22 февраля, пребывала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Что сделала Кузнецова за это время? Вот что упомянули в правительстве региона: посетила образовательный центр «Горностай» в Академгородке, где создают специальные классы профориентации для целенаправленной подготовки детей к поступлению в вузы; заслушала доклад исполняющего обязанности министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука о работе психолого-педагогической службы; побывала в Ояшинском интернате, который считается одним из лучших в России проектов помощи детям с ограниченными возможностями; пообщалась с мамой гимназиста, в отношении которого рассматривается уголовное дело о взломе электронного дневника и изменении отметок (статья 272 УК РФ «О неправомерном доступе к компьютерной информации»). Кузнецова заявила, что следит за судьбой мальчика, и выразила сожаление, что конфликт не удалось решить вне суда.

Подводя итоги своей поездки в Новосибирск, детский омбудсмен сказала, что на базе Новосибирской областной клинической больницы после окончания строительства перинатального центра может быть создана областная детская больница. А также заявила, что на встрече с общественными организациями, оказывающими паллиативную помощь детям, был поднят вопрос организации детского хосписа. Андрей Травников позже подхватил эту тему и сообщил, что земельный участок под строительство детского хосписа уже зарезервирован и власти региона окажут поддержку проекту.

При этом ни региональные власти, ни сама Кузнецова ни словом не обмолвились о такой резонансной теме, как гибель в Колывани двух детей в яме, вырытой коммунальщиками. Видимо, детскому омбудсмену эта тема, которая звучит не только в региональных, но и федеральных СМИ, показалась недостаточно острой. Не «спасло» ситуацию и то, что общественный резонанс, который вывел людей на улицу, привёл к увольнению главы рабочего посёлка Колывань и Колыванского района, а на территории района и посёлка был введён ручной режим управления и ЧС.

«Смотрите, случилась трагедия в Колывани, утонули два великолепных пацана из многодетной семьи, выяснилось куча нарушений в работе местного собеса и куча других нарушений. Но вместо того, чтобы поехать в Колывань и окунуться в реальность, эта официозная «мать Тереза» едет по тёплым кабинетам лицом торговать. Знала ли Кузнецова о Колывани? Конечно, знала», — написал на своей странице новосибирский общественник Владимир Кириллов.

«Каждый раз, когда случается какая-то трагедия, эта дама молчит минимум два-три дня, согласовывает свои заявления, если они вообще следуют. В чём прикладной смысл этой, даже не говорящей головы, непонятно», — пишет в комментариях Анна Котова.

Но оказалось, не всё так просто. Как выяснилось, комментарий по трагедии в Колывани со стороны Кузнецовой всё же был. И был он во время пресс-подхода. Но об этом пресс-центр регионального правительства, который активно информировал о перемещениях детского омбудсмена по области, решил не сообщать. Большинство региональных СМИ также решили новости об этом не давать. Лишь единицы упомянули о комментарии Кузнецовой.

«Каждый в сфере своей ответственности, если будет исполнять то, что ему положено, подобных трагедий можно избежать. Тот, кто оставил открытым люк, он мог его закрыть. Это входит в его перечень обязанностей. Он должен понести за это ответственность. Те, кто следит за этой работой, должен проследить, а исполнено ли то обязательство, которое есть. Всё, что касается детей, всегда воспринимается очень остро. И никогда не бывает лишних мер, когда мы говорим о безопасности детей, — заявила Кузнецова (аудиозапись ИА REGNUM предоставили в пресс-центре правительство региона по запросу). — Ситуация, конечно трагическая, мы с самого начала наблюдали и соболезнуем. Но самое главное — делать правильные выводы».

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что визиты в Новосибирск чиновников федерального уровня — министра труда Максима Топилина и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой — объясняются «не просто инспекцией по вопросам акцентированного президентом России Владимиром Путиным «социального пакета», либо отданием символической «дани» столице Сибири в преддверии выборов».

«Новосибирск за последнее время превратился из сравнительно слабо политизированного регионального центра в место генерирования гражданской активности, порождённой нерешенностью ряда социально-экономических вопросов (вспомним кампанию против повышения тарифов). В этом контексте визиты отвечающих за решение социальных вопросов федеральных чиновников в Новосибирск выглядят вполне оправданными и далеко не «дежурными», — сказал ИА REGNUM Бирюков.

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«Думаю, что причины таковы. Первое — впереди выборы президента России, а наш регион — явно протестный, в нём может произойти, что угодно. Поэтому у федеральных властей есть большое желание максимально снять проблемы в Новосибирской области. Второе — впереди выборы губернатора, и федеральные власти сильно стараются, чтобы у Травникова было как можно меньше проблем», — считает в свою очередь управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

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