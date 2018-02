«I'm from Russia!» — как покорить США, но вернуться в Россию

Анастасия Полозкова, , 19:14 — REGNUM

Человек человеку — друг, товарищ и брат. Такой девиз, а вернее, положение «Морального кодекса строителя коммунизма» долгое время было неотъемлемой частью жизни миллионов советских граждан. Однако вряд ли когда-то такой девиз может потерять свою актуальность.

Ранее мы уже публиковали первую часть «Рассказа о человеческой жизни» про выдающегося парикмахера-путешественника Любовь Карапетовну Ганзину. Сейчас ей почти 70 лет, она выросла в Адлере, много работала и путешествовала. В предыдущем материале мы рассказали о приключениях Любови Карапетовны на Певеке, куда она отправилась на заработки, где пережила и нападение медведей, и провал под лёд, и многое другое. Новая часть истории — о том, как женщина в одиночку, без знания языка, без денег, но только с парикмахерским ремеслом выживала в американских каменных джунглях.

Разочарование в партии и Ельцин

Для начала немного предыстории. В Коммунистическую партию Любовь Карапетовна вступила в Москве незадолго до Олимпиады 80-го года. Кстати, за усердную работу во время Игр её отметил почётной грамотой председатель Московского горкома профсоюзов. Как и для всей страны, для нашей героини многое кардинально поменялось, когда к власти должен был прийти Борис Ельцин.

Любовь Карапетовна рассказывает, что незадолго до выборов её вместе с главами некоторых других предприятий вызвали в райком партии, где провели общее собрание для того, чтобы руководители поговорили с коллективами о том, что за Ельцина голосовать не надо. Видимо, чтобы закрепить результат, показали фильм, где политик непристойно себя ведет в США. Но это произвело обратный эффект.

«Мы так это все посмотрели. Но он (Ельцин) нам нравился. Я пришла с собрания и сказала в парикмахерской девочкам, что вот так нам сказали, но голосовать — голосуйте, как хотите, я вам ничего не говорила. Заставлять никто никого не имеет права. Вот и всё. Все проголосовали за Ельцина», — объяснила Любовь.

Она напомнила, что незадолго до выборов 1991-го года взносы в партию поднялись до 25 рублей, что на тот момент считалось приличной суммой. Как пояснила Любовь, такие большие ежемесячные взносы в партии были потому, что и доходы были немаленькими.

«Но мне это дело надоело. У меня двое детей. И я буду по 25 рублей платить? Я взяла свой партбилет, у дочки взяла. И написала: «Прошу разобрать персональное дело без нашего присутствия». Я написала за себя, что болею и по состоянию здоровья не могу присутствовать, и дочке также. А мне из отдела кадров позвонили и удивились, ведь у меня ни одного больничного в жизни не было. Я сказала, что объяснять ничего не хочу. И всё, на этом кончилось, больше никто мне не звонил, никто меня не вызывал. У нас все девчонки (парикмахеры в салоне — прим.ред.) сложили партбилеты, никто не хотел никого кормить. На этом кончилось партийное наше дело».

Так, сначала отказалась от партбилета Любовь Ганзина из-за больших взносов. Потом, как она поясняет, «грустные времена пошли». Многие тогда решили уйти из партии и посмотреть, что будет, «потому что на партийных уже надежды особо не было». После этого Любовь уехала на заработки в США.

Разговор о работе в США у нас зашёл случайно, больше Любовь Карапетовну увлекали воспоминания о Севере, куда она ещё собирается вернуться. Перебирая стопку фотографий, где как по маленьким частям была собрана целая человеческая жизнь, между делом героиня интервью сказала:

«А вот это и мой американец»…

За работой — в США?

Уехала на заработки в США Любовь Карапетовна в начале 90-х по туристической визе. Обратно вернулась уже только в 1997-м году. В США парикмахеру всё же удалось устроиться работать официально, а чтобы никаких сомнений в этом не возникло, она даже принесла и показа мне своё разрешение на работу в США и американские водительские права.

«Я там получила высший американский диплом. Сколько мне это стоило крови», — начала свою историю Любовь Карапетовна.

Одной из основных проблем в США стало незнание языка. Это серьёзно мешало и на сдаче экзамена для парикмахеров, после которого выдавали разрешение на работу. В тот момент переводчика под рукой не было, и выручить в этой ситуации могла только смекалка.

«Читаю. Я начинаю догадываться, о чём идёт речь. Вот смотрю корень слова. На что похоже? На латынь. И вот так, вот так всё сдала. Последняя часть экзамена — стрижка. На неё мне оставалось восемь минут».

Экзаменатор, не поверив, что девушка успеет сделать качественную стрижку модели, сначала посоветовала ей «закругляться». Но наша героиня смогла уговорить экзаменатора дать ей возможность выполнить последнее задание. Любовь выполнила задание ровно за восемь минут.

«Я повернулась. От счастья штаны с меня спадали. Ведь с 5 утра не ели: сдавали теорию и практику. Похудела я тогда, наверное, килограмм на пять за один день. Просто с меня сошло всё. Иду и плачу. А внизу в паркинге стоит машина моя. Охранник по дороге спросил, почему плачу. А у меня эта бумажка (об успешной сдачи экзамена — прим.ред.) — в руках, он подошёл, посмотрел и говорит: «О, congratulate, Madam! Why are you crying?». Я ему ответила: «Because I'm very happy». Он давай меня обнимать. Потом я села в машину и счастливая уехала».

По приезде домой Любовь сразу же получила звонок от одной знакомой, которая уже была в курсе о том, что девушка сдала экзамен, и поэтому попросила о помощи. Женщина, уверенная в том, что без хорошего знания языка Любовь не могла сдать экзамен, предложила героине $50 тысяч за помощь в покупке такого диплома.

«Я ей ответила, что если бы у меня было $50 тысяч, меня завтра же в Лос-Анджелесе бы не было. Я бы уехала обратно. Я сама сдала. Та не поверила, спросила, знала ли я язык. Я говорю, что не знала. У меня — практика», — вспоминает Любовь Карапетовна.

Актёр с обратным ирокезом и Сеул

В Лос-Анджелесе она работала в нескольких салонах красоты. Однако самым запоминающимся для неё оказался опыт работы в парикмахерской, которой руководила кореянка. Однажды в парикмахерскую пришёл красивый молодой человек, похожий на какого-то актёра, с длинными волосами. Его посадили стричься. Мастер по мужским причёскам в тот момент разговаривала по телефону и, видимо, задумалась и случайно сбрила клиенту неровно волосы.

«На его ор все сбежались. Ну, представляете такие длинные волосы ниже плеч, а посередине головы — лысина. Как ирокез, только наоборот», — не без смеха вспоминает Любовь.

Как выяснилось, это был начинающий актёр, внешний вид для него был крайне важен. Вскоре в парикмахерскую пришёл его адвокат, заявив, что требует с хозяйки салона $5 тысяч. Эти деньги женщина тут же отдала, чтобы избежать суда и закрытия салона. После того молодой человек с обратным ирокезом сел поправлять стрижку к Любови Карпетовне:

«Я его стригла немножко лесенкой, лесенкой, лесенкой, потом руками. Такая стрижка получилась! Да, сзади я сохранила длину, а спереди сделала лесенку. И ему понравилось, он пошёл заплатил $45 за стрижку, мне $50 сунул в карман и на прощание поцеловал в щёчку».

Хозяйка салона поблагодарила работницу и подарила ей на память небольшую сумочку, в которой лежали корейские иконки и чётки. Этот подарок Любовь Карапетовна хранит до сих пор.

Во время работы в этой корейской парикмахерской происходило ещё немало интересных историй. Например, героиня вспоминает случай, когда на работу не смогли выйти сразу несколько парикмахеров, и хозяйка салона снова попросила о помощи Любовь. Несмотря на то, что для девушки это был выходной день, который она проводила, плавая в бассейне, ей пришлось оставить все дела и поехать на работу.

«Приехала, а там сидит очередь из четырёх человек. Посмотрела на их головы. Я же особенно не говорила по-английски, в этой ситуации смотришь на причёски и уже интуитивно понимаешь. Проблем у меня поэтому не было. Каждого принимала по десять минут, раз, один готов, другой, третий», — рассказывает Любовь Ганзина.

Через какое-то время вышла хозяйка, увидев, что в очереди никого нет, она очень этому удивилась. Как позднее выяснилось, без перерыва Любовь за несколько часов подстригла 38 человек.

К концу дня последним клиентом хозяйка салона лично привела к работнице диктора корейского телевидения и попросила сделать ей за 20 минут модную тогда стрижку сессун. Задание мастер выполнила.

«Та (диктор — прим.ред.) уши поджала от такой скорости и сидит», — с улыбкой вспоминает Любовь.

После этого клиентка расплатилась за стрижку, дала парикмахеру на чай $20 (хотя принято было оставлять около $1—2) и спросила, не хочет ли Любовь переехать на работу в Сеул. Но наша героиня отказалась.

Несмотря на то, что в свой собственный выходной парикмахер работала весь день, выручая хозяйку салона, в конце смены ей вручили швабру и тряпку для уборки рабочего места. В ответ на что парикмахер чётко объяснила, что в её работу это не входит, и посоветовала владелице салона нанять уборщицу. Правда, Любовь Карапетовна была уверена, что после такого жёсткого разговора в этот салон на работу её больше не позовут, но хозяйка парикмахерской, напротив, отнеслась к такой позиции с пониманием и извинилась.

Во время работы в этом же салоне Любовь Карапетовна освоила ещё один маркетинговый приём:

«Там ещё парфюмерия стояла, и надо было предлагать клиентам. А как я могла предложить, если я по-английски говорить не могла? Я ставила на столе бутылочку и после стрижки говорила клиенту: «For your hair it is a good tool». Брали, покупали. И с этого я имела ещё какие-то копейки, по одному доллару».

You forgot I'm from Russia

В США Любовь Карапетовна ещё работала так называемым «салоном по вызову», то есть когда парикмахер приезжает к клиенту на дом или стрижёт людей у себя на дому. Тоже легально. Героиня снова порывалась показать мне документы, что там всё тоже было устроено официально. Так, и работая в США, чтобы не было лишних вопросов, Любовь поместила документ о разрешении на работу в рамочку и повесила у себя дома на самое видное место. Как оказалось, такая предосторожность оказалось не лишней.

«Помню, как услышала щелчок, когда работала дома. Поворачиваюсь, а меня какой-то мужик фотографирует», — объясняет Любовь.

Как выяснилось, этот мужчина-полицейский собирал материалы на парикмахера, подумав, что она работает нелегально. Ничего толком не выяснив, он пригрозил ей судом.

«Я ему тогда объяснила: «You forgot I'm from Russia». И сказала, что это он лишится своих погон. Я пригласила его войти, он побоялся. Тогда я взяла его за руку и затащила в квартиру, чтобы он увидел, что у меня всё официально. «I'm clean», — объяснила я ему. Он в шоке вышел из квартиры, а я тут же позвонила менеджеру дома. Этому мужчине через три дня устроили суд и лишили его звания. Дело в том, что он не имел даже права заходить в этот дом без разрешения хозяйки. Это была частная территория, а значит, он должен был договориться с хозяйкой, чтобы прийти и меня сфотографировать. Только из-за этого с него погоны и сняли.

Я ни в одной стране неофициально ничего не делаю, это страшное дело», — подчеркнула мастер.

Тоска по родине и наркоторговцы

: Скучали ли вы по Родине в США?

«А как же!».

Любовь Карапетовна рассказала, что первый год в чужой стране оказался для неё очень тяжёлым, но из-за постоянного стресса тоска по Родине ощущалась не так остро. На второй год, когда к жизни в Лос-Анджелесе удалось немного привыкнуть и стало чуть более спокойно, наша героиня сильнее, чем обычно стала скучать по своей стране, родным и близким. Ведь пока она пыталась заработать в США, в России у неё остались сын и дочь. Сын на тот момент еще не достиг совершеннолетия и жил у старшей сестры, которая уже была замужем.

Однажды острый случай тоски по дому произошёл ночью, и чтобы немного прийти в себя, Любовь решила съездить к океану, а это было в около 60 километрах от дома.

«Я приехала в Санта-Монику. И вижу. Дорога заходит прямо на море. Вот идёт песок, а дальше лунная дорожка идёт так, будто ты сейчас эту дорожку заплывёшь и поедешь дальше по морю. Я уже когда к самой воде подъехала, смотрю в зеркало, а там мигает полиция сзади».

Как оказалось, полиция усиленно ночью патрулировала пляж и районы рядом с ним, чтобы пресечь попытки продажи наркотиков. Увидев девушку в машине одну на пляже поздно ночью, полицейские решили выяснить, все ли у неё в порядке и что она делает здесь в такое время. Она объяснила, что приехала посмотреть на Луну, потому что скучает по родине, по детям. В ответ полицейские проверили по базе кредитную историю Любови Ганзиной, выяснили, что к ней не может быть претензий. Уже после этого объяснили, что находиться на пляже в такое время небезопасно, потому что здесь часто ночью проводят сделки дилеры, а обычный прохожий может оказаться жертвой во время разборок наркоторговцев. Так и не дав полюбоваться Любови на Луну, полицейские проводили женщину на машине до границы города, где полицейские другого города уже сопровождали её прямо до дома.

Муж-американец и муж-охотник за квартирами

Несмотря на то, что наш разговор с Любовью Карапетовной о США начался с упоминания ею мужа-американца, вдаваться в подробности этой истории она не хотела. Она то и дело вспоминала какие-то другие моменты жизни: то родной Адлер, то работу на Певеке, то в салоне красоты на Арбате.

«Мы вместе даже и не прожили. Я его выставила просто, пьяницу несчастного. Вот он (показывает фото). Я его бросила и уехала», — объяснила Любовь.

Они познакомились на поле для гольфа. Любови хотелось попробовать прокатиться на машине для гольфа, а её будущий муж был механиком, он и исполнил желание девушки. Больше об американском муже она не упоминала.

: Потом не жалели, что больше не вернулись в США?

«Очень жалею, сейчас жалею. Надо было мне остаться, уже бы жила там в своём доме. Но вернулась из-за сына».

Дело в том, что чтобы вывезти за границу несовершеннолетнего сына, было необходимо разрешение обоих родителей. Однако бывший муж Любови Карапетовны не давал согласия на поездку сына в США, пока женщина не отдала бы ему квартиру. Поэтому вернуться обратно в США у Любови не вышло. Да и в Москве у парикмахера дела уже пошли неплохо.

«Тогда и не было смысла обратно ехать в США и снова бороться за своё существование там», — объясняет мастер.

Арбат контрастов

После приезда из США Любовь Карапетовна снова начала работать в одной из парикмахерских на Арбате. В 2002 году этот салон красоты закрылся. Тогда мастер открыла свою небольшую парикмахерскую тоже на Арбате. Эта была маленькая комнатка длиной 14 метров.

«Но мне хватало с моими клиентами. Я и старух стригла бесплатно за аренду, и своих стригла. Всех успевала», — отмечает Любовь.

Во время работы на Арбате её тоже не обходили стороной интересные истории. Так, она рассказала мне о девушке, которая однажды пришла к ней в парикмахерскую, но зайти внутрь боялась, грелась возле батареи. Она была одета в тонкую черную куртку, потёртые джинсы, как признаётся сама парикмахер, сначала она подумала, что это бездомная девушка. Но вместо того, чтобы прогнать её, Любовь вместе с работницами провела её в салон, напоила чаем и сделала причёску. Денег у девушки, конечно, не оказалось. Выяснилось, что она недавно ушла от мужа, а вернуться к родителям побоялась.

Сотрудницы, пожалев девушку, собрали для неё тёплую одежду: кто-то отдал свои длинные теплые сапоги, кто-то — свитер. Зима в тот год выдалась в Москве особенно холодная: было около — 30 градусов. Потом для девушки вызвали такси и попросили отвезти её до дома родителей. Позднее выяснилось, что родители девушки — именитые врачи.

«Через два дня она с сестрой является совсем другая, одетая. Потом мама её пришла, которая работала заведующей отделения в первой городской больнице. И вот они потом всей семьёй у меня причёсывались, — вспоминает Любовь Карапетовна. — Эта девочка потом опять вышла замуж, родила двойню. Её мать мне потом говорила, что я много для них сделала, помогла её дочке, но я считаю, что это я ей должна была руки целовать, ведь она доктор, а значит, спасительница».

Позднее у Любови начались проблемы с жильем в Москве. Как это часто бывает, отношения с детьми испортил квартирный вопрос, в результате чего с дочкой Кариной она не общается уже больше десяти лет. Отношения с младшим сыном тоже дали не одну трещину из-за квартиры.

Ситуация в какой-то момент осложнилась настолько, что два года в Москве Любовь жила без прописки. С сыном удалось помириться тоже не сразу. Как признаётся сама героиня, сейчас соседи, знакомые да и просто чужие люди помогают ей куда больше родных детей.

Например, Любовь Карапетовна вспомнила случай, произошедший не так давно, в самолёте, когда она вместе со всей семьей летала в Адлер на похороны матери. Из-за сахарного диабета, давления и стресса переносить перелёт Любови было крайне сложно, но бортпроводница на протяжении всего полёта приносила ей еду, накрывала пледом. Такое отношение стюардессы вызывало удивление и даже раздражение у родных Любови:

«Мы, когда уходили, она (бортпроводница — прим.ред.) пожала мне руку и пожелала удачи. Вот что я сделала для этой бортпроводницы? Ничего. Я ей сказала только: «Доченька, ты там (возле холодной двери) сидишь — замёрзнешь, молодая, тебе ещё рожать, давай я сниму этот плащ, отдам тебе, а ты замотайся. А то ведь ледяная дверь просто! Она ответила, что им нельзя. Думаю, как же ты там сидишь, буряточка. Узнала, что она — без родителей, как и я. В итоге я её пожалела, она меня пожалела. Так и помогли друг другу».

