«Поясни за шмот»: в Петербурге школьников избивают из-за одежды

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM В муниципальном округе Горелово появилась группа подростков, которые на камеру избивают школьников из-за «неправильной одежды» и публикуют записи в интернете. Информация об этом появилась 17 февраля во «ВКонтакте» в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» и до сих пор вызывает широкий общественный резонанс.

По информации администраторов сообщества, подростки завели в соцсети группу «Отжатый шмот» и периодически пополняли её видеороликами с нападениями на сверстников и нанесением серьезных травм. Жертвами «борцов за моду» становятся школьники, которые, по мнению нападающих, ходят в «неправильной» одежде, например, подворачивают джинсы, носят определенный бренд или подделку под известную марку. Как правило, пострадавшими оказываются ученики школы №391.

«Все участвующие в нападениях малолетние лица известны, все имеющиеся материалы уже сегодня подготовлены и направляются коллективным обращением родителей в прокуратуру, письмом в МВД, министерство образования и уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге», — говорится в записи сообщества.

Администраторы паблика отмечают, что располагают большим количеством видеозаписей, на которых зафиксированы избиения, но после того, как начались следственные действия по этому делу, ролики попросили не публиковать в интернете.

За первые два дня запись набрала более 27 тыс. просмотров и вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей пытаются понять, почему подобные избиения происходили неоднократно и никто не обращал на них внимания.

«Почему, если школа знала и знали родители этих безумных детей, не предприняли никаких действий, чтобы больше никто не пострадал? Их надо в Колпино в колонию для несовершеннолетних. Если ты совершил неоднократно преступление, должен ответить по всей строгости закона», — высказалась Дарья П.

Некоторые пользователи считают, что подростков не нужно так строго наказывать, так как подобное поведение — результат отсутствия родительского внимания.

«Детей не стоит ставить на учёт и отправлять в какие-либо учреждения для воспитания, этим детям хватит лишь хорошей беседы с психологом, ведь их излишняя агрессия и бесчеловечность — из-за недостатка понимания и любви», — пишет Мосо А.

В соцсетях также обратили внимание, что бездействовала и администрация «ВКонтакте».

"А администрация «ВК» не удаляет группы, пропагандирующие насилие?» — поинтересовалась Вероника Я.

Увидели запись в группе и сами нападающие. Они сразу переименовали свой паблик и сделали его закрытым. Те пользователи, которые успели вступить в группу, рассказывают, что личные страницы подростки прятать не стали и активно вступают в диалоги с другими пользователями.

«Пацан, который избил — красавчик!» — такие комментарии оставляют подростки, которые предположительно совершали нападения.

Тем временем в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» продолжают привлекать внимание к проблеме и периодически публикуют материалы СМИ о жестоких нападениях подростков. Администраторы сообщества отмечают, что не остановят публикации, пока нападающих не привлекут к уголовной ответственности.

«Не остановим публикации до тех пор, пока лидеры отморозков не будут привлечены к ответственности! Есть косвенное подтверждение, что все они уже достигли возраста уголовной ответственности — 14 лет, а значит, вполне могут отъехать на колонию для таких же малолеток. Ведь именно из мест заключения и идут подобные термины — «поясни за шмот», — пишут в группе.

К сожалению, подобные случаи избиения из-за одежды происходят не впервые. Сообщения об избиениях из-за «неправильной» одежды периодически появляются в разных городах не только России, но и соседних стран. В конце января в соцсетях распространились записи, что в Кирове подростки всё чаще избивают покупателей, поджидая их возле стоковых магазинов. По их мнению, окружающие «не так» одеты, поэтому требуют «пояснить за шмот».

В декабре 2016 года подобные случаи избиения встречались во Владимире. Тогда в городе всё чаще можно было встретить подростков, одевающихся в штаны военного камуфляжа и куртки со специальными нашивками, которые относят их к особой субкультуре «фанатов» отдельных фирм. Именно они становились жертвами избиения из-за «неправильной» одежды.

В феврале того же года в Киеве банда радикально настроенной молодёжи нападала на людей из-за марок одежды, носить которые, по мнению хулиганов, имеют право только они. Жертвой первого громкого избиения стал солит группы Quest Pistols Даниил Мацейчук. Поводом стала куртка марки Stone Island. Как хвалились подростки в соцсетях, парень был одет «не по понятиям», вот и «пояснил за шмот».

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