Реформа судопроизводства затормозит доступ к правосудию?

Москва, , 16:12 — REGNUM В отношении реформы судопроизводства в России можно говорить не об изменениях в существующей системе судов общей юрисдикции, а практически о создании новой, заявила корреспонденту ИА REGNUM юрист практики разрешения споров юридической фирмы Eterna Law Анастасия Серова, комментируя принятый в первом чтении законопроект о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов. Согласно нововведениям, кассационный суд общей юрисдикции будет вышестоящей инстанцией по отношению к федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, апелляционный — вышестоящей инстанцией по отношению к судам субъектов РФ.

Юрист отметила, что грядущие изменения, по сути, глобальны: они будут касаться формы и способа подачи документов, компетенции судов при рассмотрении споров, изменения территориального местонахождения судов. Для запуска такой системы потребуется значительное время и материальные ресурсы.

«С одной стороны, удалённость ряда судов по территориальному признаку может повлечь дополнительные судебные издержки для граждан, поэтому можно говорить о том, что данная реформа отчасти препятствует доступу к правосудию. Но следует помнить, что судебные расходы, к которым относятся услуги юристов, стоимость билетов для проезда в суд и прочее, будут взысканы с проигравшей стороны.

Однако, с другой стороны, среди граждан распространены случаи так называемого «сутяжничества», когда стороны без надлежащих правовых оснований инициируют спор, чем перегружают суды. Удалённость судов — повод ещё раз подумать о том, следует ли инициировать спор ради спора», — подчеркнула Серова.

Адвокат также обратила внимание на то, что плюсов у новой реформы больше, чем минусов. Это объясняется тем, что система судов общей юрисдикции давно нуждалась в реформировании. Однако не стоит забывать, что в переходный период могут возникнуть сбои в работе кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, поэтому в хозяйственной деятельности следует контролировать ход проведения реформы во избежание ошибок при подаче документов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, это вторая по значимости реформа в судебной системе за последние 10 лет. По предварительным расчётам, она обойдётся в 5 млрд рублей. Кассационные суды будут располагаться в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды общей юрисдикции будут находится в Иванове или Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Томске. Закон должен вступить в силу 1 июля 2018 года.

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