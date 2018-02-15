Криминальное Поволжье: где больше стреляют и где сильнее бьют

Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM В Поволжье в 2017 году зарегистрировано 392 114 преступлений. Это на 3,3% меньше, чем было в 2016 году. Число преступлений возросло только в трёх регионах — Саратовской области, Марий Эл и Нижегородской области. Раскрываемость в округе снизилась на 7,2%, всего раскрыто 223 904 преступления. Об этом свидетельствуют данные МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно статистике, криминогенная обстановка значительно ухудшилась в Саратовской области, где отмечен всплеск преступлений: за год прирост зарегистрированных преступлений вырос на 15,2%. Это второй показатель по стране, антилидером стала Калининградская область, где прирост составил 30,3%. И в этих же регионах преступники стали чаще уходить от возмездия: в Калининградской области число нераскрытых преступлений выросло на 56,2%, в Саратовской области — на 27,6%. Это худшие показатели в стране. На 21,4% упала раскрываемость в Нижегородской области, которая заняла третье место в антирейтинге.

В то же время два других региона округа — Прикамье и Ульяновская область — замкнули десятку регионов страны по снижению числа преступлений (соответственно на 12,1% и 11,3%). Кроме того, Ульяновская область вместе с Чувашией вошли в десятку лучших по сокращению числа нераскрытых преступлений: за год снижение составило соответственно на 27,1% и 26,2%.

В десятку регионов, где стали значительно реже ловить злоумышленников, вошли пять поволжских: Марий Эл (-12,1%), Самарская область (-11,1%), Пермский край (-10,8%), Удмуртия и Нижегородская область (-10,7%).

В Пензенской области и Марий Эл стали чаще стрелять: число таких преступлений возросло соответственно на 50% и 42,9%, по данному показателю регионы заняли 6 и 7 место в антирейтинге. Вооружённых конфликтов стало значительно меньше в Удмуртии (-45,4%) и Саратовской области (-44,7%), что позволило регионам войти в десятку лучших.

Наркоситуация более всего ухудшилась в Чувашии, где число наркопреступлений возросло на 73,9%. Из регионов Поволжья в десятку лучших по борьбе с наркоторговлей вошла Пензенская область, где удалось снизить число преступлений на 17,3%.

Кроме того, в Чувашии также стали чаще бить жертв до полусмерти: число пострадавших, здоровью которых причинён тяжкий вред, возросло на 21,2%. По данному показателю хуже ситуация только в Севастополе, где рост составил 23,1%. А Марий Эл и Мордовия заняли восьмое и девятое места в стране по росту погибших от рук преступников — показатели здесь выросли соответственно на 9% и 10,6%.

В Башкирии и Нижегородской области стало опаснее ходить по улицам. Преступлений в общественных местах стало больше здесь на 41,2% и 41,5% соответственно — это седьмой и восьмой показатель по стране в антирейтнге, который возглавили Москва (+52,1%) и Воронежская область (+46,5%). А в Чувашии стали чаще идти на преступления в парках, скверах и на площадях (+10,8%) — по данному показателю республика заняла восьмое место в стране, антилидером стала Бурятия (+35,8%). В то же время в Пензенской области правоохранительным органам удалось усилить безопасность в парках, в результате уровень преступности упал на 17,2%, а регион переместился на шестое место.

Четыре региона Поволжья негативно отмечены в разделе социально-криминологической характеристики преступности. В Удмуртии и Кировской области высокая доля рецидивных преступлений (7 и 8 место в стране), в Чувашии преступники предпочитают объединяться в группы (8 место в стране), в Башкирии, Кировской области и Удмуртии (4, 6 и 9 место в стране) значительна доля «пьяных» преступлений.

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