Мусульманский богослов Тарик Рамадан отверг обвинения в изнасилованиях

Париж, , 12:45 — REGNUM Содержащийся в тюрьме во Франции швейцарский исламовед Тарик Рамадан отверг все обвинения в изнасилованиях во время судебного слушания, сообщает 15 февраля радиостанция Europe 1.

«Факты, которые вы мне перечисляете, ни о чем мне не говорят», — заявил подозреваемый и попросил судью освободить его.

Он добавил, что поводом для обвинения со стороны молодых женщин мог послужить отказ в совместной фотографии. Мусульманский богослов убежден, что одна из женщин испытывала к нему «женское влечение» и просила сделать совместную фотографию, однако мужчина отвечал ей только на вопросы по религии.

По оценкам радиостанции, богослов почти не имеет шансов на освобождение из-под стражи, так как перед рассмотрением дела потребуется провести очную ставку, а по делу может оказываться давление на истцов и свидетелей. Поэтому судьям и обвинению еще предстоит досконально разобраться в ситуации.

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Напомним, в конце октября 2017 года две женщины подали против богослова иски в суд. В отношении мужчины, преподающего в Оксфордском университете, началось предварительное расследование. В начале февраля исламоведа поместили под стражу.

Несмотря на то, что он был отстранен от преподавательской деятельности в Оксфорде, в настоящее время ему продолжают выплачивать около €4,5 тысяч в месяц от университета «на решение текущего дела».