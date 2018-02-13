Мусоросжигательный завод «вернули» в Казань, а Зеленодольску он не нужен

Казань, , 11:40 — REGNUM В Татарии за 2018 год планируют перейти на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а уже в апреле выбрать региональных операторов для западной и восточной зон. В свою очередь победители, с которыми договоры подпишут до 1 мая, должны будут до 1 июля 2018 года предложить обоснованные тарифы на свои услуги. Данный план закреплён в новой отраслевой «дорожной карте», принятой кабинетом министров РТ. По ней же строительство мусоросжигательного завода снова «вернулось» в Казань, хотя весь 2017 год власти вели разговоры о не принятом пока решении о площадке под объект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цены на услуги операторов будут приниматься по результатам соответствующих аукционов. Подписать протоколы об их результатах должны в июне 2018 года.

Также в июне предстоит принять инвестиционные программы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В рамках них региональные операторы должны будут построить межмуниципальные полигоны для ТКО, объекты по их обработке, обезвреживанию. Отдельной строкой в «дорожной карте» указано строительство в городе Казани, подведомственной оператору западной зоны, мусоросжигательного завода Hitachi Zosen Inova. Его проектная мощность — 550 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов в год с выработкой 55 МВт электроэнергии.

Примечательно, что весь 2017 года в комментариях казанским СМИ региональные власти говорили о том, что конечное место размещения объекта пока не определено. Назывались площадки в том числе и в Зеленодольском районе.

Строительство «мусорного» завода именно в Казани почти год назад вызвало бурный протест горожан, которые выступили за раздельный сбор мусора и запрет подобного объекта в столице региона. Во время многочисленных пикетов, митингов и в открытых письмах активисты движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани» говорили, что такой объект негативно повлияет на экологию и здоровье горожан.

С 9 февраля 2018 года инициативная группа продолжила серию одиночных пикетов. 12 февраля он состоялся на площади Свободы. На плакате активистки было написано — «Рустам Нургалиевич, активисты ОД «Против строительства мусоросжигательного завода в Казани! За раздельный сбор и переработку отходов» просят Вас о встрече по вопросу обращения с отходами. От имени 28 000 человек* требуем отменить строительство мусоросжигательного завода!». На плакате также уточняется, что 10 тысяч подписей были собраны вживую, а 18 тысяч — на портале под петициями, и уточняется, что сбор продолжается.

В начале февраля 2018 года активисты на этот раз из Зеленодольского района, которые также не готовы «принять» подобный объект на своей территории, запустили ещё одну петицию против строительства. За неделю под ней поставили подписи почти 260 человек. Адресатами письма числятся президент РФ Владимир Путин, глава Татарии Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин.

Автор петиции отметила, что узнала о планируемом строительстве завода из СМИ.

«Чем же жители Зеленодольска хуже жителей Казани? В нашем городе находятся крупные заводы со своими вредными выбросами. Рядом город Волжск, он также вносит свой вклад в экологию по выбросам в атмосферу. В Зеленодольске так же, как и в Казани, высокий уровень онкозаболеваний. К тому же рядом находится Раифский заповедник, который и так уже пострадал за последние десятилетия от человеческой жизнедеятельности, и Раифский монастырь, — отмечается в петиции. — Мы протестуем против строительства этого завода и требуем перенести его на более отдалённые территории от населённых пунктов, и также, как в петиции казанцев, рассмотреть другие методы переработки мусора, отдав предпочтение раздельному сбору с дальнейшей более безопасной для населения утилизацией».

Жители республики, подписывая это обращение, отмечают, что не готовы платить своим здоровьем за этот проект. Стоит отметить, что в инвестиционном меморандуме региона на 2018 год местом реализации проекта указан именно Зеленодольский район.

Читайте также: Проваленный химпроект в Татарии включили в инвестиционный меморандум — 2018

«Я со своей семьёй живу в Залесном, у меня трое детей, и я не хочу, чтобы они дышали выбросами с завода», — пишет Наиля К.

Вячеслав П. возмущён: «Это вредные выбросы, онкологические заболевания! Я не хочу, чтобы строили вблизи жилых массивов! Я за здоровую жизнь!«

Гузель М. выступила в целом против мусоросжигательного завода в республике: «Хотим и имеем право дышать чистым воздухом! За раздельный сбор мусора!»

Противостояние жителей Казани с властями продолжается уже второй год, теперь к ним присоединились и жители Зеленодольского района.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин во время встречи с коллективом «Казаньоргсинтеза» 9 февраля 2018 года заявил, что «если меня спросят потом, что я сделал доброго и хорошего для Казани — первым я назову мусоросжигательный завод, если я могу это сделать» (цитата РБК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казанский завод входит в приоритетный федеральный проект «Чистая страна», в рамках которого с июля 2017 года начал работать пилотный проект «Энергия из отходов». Им предполагается возведение пяти заводов, один из которых в Татарии. Исполнителем данной инициативы выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», учреждённое «дочкой» «Ростеха» — ООО «РТ-Инвест Финанс». Предварительная стоимость завода — 30 млрд рублей.

В Казани в ситуацию вмешались и депутаты Госсовета РТ, в частности, Артём Прокофьев предложил внести в Экологический кодекс РТ поправки, которые запретят строительство «мусорного» завода в населённых пунктах и заставят при выборе участка отступать от их границ не менее 10 км. Первая редакция законопроекта получила отрицательные отзывы, вторая, внесённая в середине декабря 2017 года, пока не рассматривалась.

Читайте также: Мусоросжигательный завод предложено вынести в «чисто поле»: проект закона