Проваленный химпроект в Татарии включили в инвестиционный меморандум — 2018

Казань, , 09:13 — REGNUM В инвестиционный меморандум Татарии на 2018 год вошли спорный свинокомплекс и мусоросжигательный завод, против которого весь 2017 год протестовали жители региона. Кроме того, в список попало производство метихлорсиланов АО «КЗСК-Силикон», которое на сегодня находится на первом этапе банкротства, а доля государства в нём включена в план приватизации госимущества. Всего список содержит более 90 проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ежегодно утверждаемый инвестиционный меморандум Татарии на 2018 год попали не только проекты, которые ещё в 2017 году вызвали активные протесты жителей, но и один проект, признанный проваленным в прошлом году, — «строительство отдельного промышленного производства метихлорсиланов (АО «КЗСК-Силикон» г. Казань)».

Документ утверждён кабинетом министров РТ 29 декабря 2017 года, а первый этап банкротной процедуры в форме наблюдения в отношении АО, специально созданного семь лет назад под этот проект, ввели ещё 15 июня 2017 года. В прошлом же году правительство РФ заявило о включении своей доли в АО в размере 48,95% в план приватизации на 2017—2019 годы.

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Удорожание начавшегося строительства производственных мощностей привело к финансовым проблемам не только АО «КЗСК-Силикон», но и кредитовавший компанию банк «Спурт», который был лишен лицензии и осенью 2017 года признан банкротом. В середине декабря 2017 года Арбитражный суд РТ признал лишь часть долга АО перед банком. Хотя последний предъявлял претензии на сумму более 479,4 млн рублей. Долг был обеспечен имуществом предприятия стоимостью 988,2 млн рублей.

Пострадал от участия в провальном проекте и старейший завод Казани, на базе которого создавалось АО «КЗСК-Силикон», — АО «Казанский завод синтетического каучука», где долю имеет председатель правления «Спурта». Но, если в отношении «КЗСК-Силикон» банкротные процедуры уже начаты, то «КЗСК» пока держится на плаву — рассмотрение иска об его банкротстве откладывается. Компания надеется войти в список стратегических предприятий страны.

Несмотря на существенные финансовые проблемы, остановку строительства, проект АО «КЗСК-Силикон» кабинетом министров РТ был включён в инвестиционный меморандум 2018 года, что вызывало удивление со стороны общественности. Ведь данный документ утверждается с целью повышения эффективности взаимодействия участников, а также для того, чтобы установить основные приоритеты развития региона.

Отметим, в меморандум вошли и проекты ООО «Камский бекон» по строительству свинокомплекса на 7560 свиноматок и селекционно-генетического центра на 3800 свиноматок в Мензелинском районе. В 2017 году сельские жители выразили протест против таких соседей. Дело дошло до открытых писем и сбора подписей под петицией на имя главы региона Рустама Минниханова, в которой местные жители требовали «не допустить строительства свиноводческого комплекса рядом с сёлами и деревнями». Всего было собрано почти 850 подписей.

«Строительство свинокомплекса может нанести непоправимый вред окружающей среде. Необратимые последствия возможны с водоемами, почвами и воздушной средой. Районы расположения крупных животноводческих и птицеводческих объектов всегда являются экологически неблагополучными, наибольшую опасность представляют поля утилизации навоза», — писали авторы петиции.

Схожая ситуация сложилась и с проектом строительства откормочной площадки бройлеров «Мусабай» ООО «Челны-Бройлер», который также вошёл в меморандум 2018 года и планируется к реализации на территории Тукаевского района. Здесь также местные жители выразили протест против неприятных запахов и волнуются об экологической составляющей при таком соседстве.

Ещё один спорный проект, попавший в меморандум, — это строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Реализовывать его планируется уже не в Казани, как изначально планировалось, а в Зеленодольском районе. Проект стоимостью 30 млрд рублей будет претворять в жизнь компания из структуры Ростеха — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2».

С весны 2017 года жители региона проводили митинги, пикеты, писали открытые письма и обращения в различные инстанции, требуя запретить строительство данного объекта. Депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев также разработал и внёс в парламент региона законопроект, которым запрещается строительство мусоросжигательных заводов ближе 10 км от населённых пунктов. Инициатива в новой редакции пока не рассмотрена.

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Жители республики по-прежнему выступают против строительства мусоросжигательного завода в регионе, считая, что он негативно повлияет на экологию.