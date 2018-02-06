Остаются неизменными: жители РФ рассказали о главных проблемах в 2017 году

Москва, , 09:31 — REGNUM В 2017 году жителей России чаще всего беспокоили бедность, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного российским частным холдингом «Ромир».

"Выяснилось, что главные причины беспокойства жителей России остаются неизменными на протяжении последних лет, однако острота этих проблем немного снизилась за последний год», — говорится в сообщении.

Так, 60% респондентов пожаловались на бедность, низкие зарплаты и снижение доходов. При этом в 2016 году о бедности говорили 66% опрошенных, на рост цен жаловались 70%.

В 2017 году на рост цен и инфляцию пожаловались 56% респондентов. На третье место среди проблем жители России поставили безработицу и коррупцию — по 36%.

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Как отмечают авторы исследования, большую тревожность по социальным вопросам (рост цен, бедность и проблемы ЖКХ) демонстрируют граждане с низкими доходами, пенсионеры и жители малых городов. Обеспокоенность безработицей несколько чаще выражали молодые люди до 24 лет.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился среди жителей всех типов городов и сельской местности во всех федеральных субъектах РФ.

Российский частный холдинг «Ромир», специализирующийся на маркетинговых, медиа‑ и социально-экономических исследований, является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

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