В российском обществе нет единства в вопросе о гражданских браках

Москва, , 08:42 — REGNUM Сожительство мужчины и женщины без официальной регистрации отношений (гражданский брак) в ходе недавнего опроса ВЦИОМ назвали допустимым 46% жителей России. При этом 45% респондентов не одобрили подобные отношения. Таким образом, в российском обществе нет единства в вопросе, говорится в недавнем исследовании фонда.

Схожие результаты были получены при ответе на вопрос, следует ли признавать браком отношения мужчины и женщины, не зарегистрированные в органах ЗАГС. Больше половины (56%) респондентов указали, что сожительство не нужно приравнивать к браку, а 37% придерживаются обратной позиции.

Против признания незарегистрированных отношений браком на законодательном уровне высказали 50% жителей России. В пользу своей позиции они указали на несколько аргументов: «брак должен быть законным/официальным» (36%), «дети должны рождаться в полноценной семье» (11%), «брак — это равные права и обязанности супругов, ответственность за семью» (10%).

При этом 38% респондентов согласились с тем, что сожительство может быть приравнено к официальному браку.

Напомним, 22 января в Государственную думу России был внесен проект закона, предусматривающий введение понятия «фактические брачные отношения».

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Автор законопроекта, сенатор Антон Беляков сообщил, что такая норма опирается на опыт западных стран, в которых «штамп в паспорте» не является необходимым условием для создания полноценной семьи. Инициатива сенатора была встречена с критикой — парламентарии посчитали, что вторгаться в сферу отношений взрослых людей не стоит.

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