СМИ Литвы рассказало о «рабстве украинских гастарбайтеров»

Вильнюс, , 17:12 — REGNUM Центральное литовское издание Lietuvos rytas опубликовало статью о «рабских условиях» труда в Литве гастарбайтеров с Украины. Это не первый подобный материал в Литве: граждане Украины работают в Литве на нелегальных или полулегальных условиях в самых разных секторах. На этот раз литовское СМИ обратило внимание на транспортный сектор. ИА REGNUM сегодня, 31 января, публикует перевод статьи Lietuvos rytas на русский язык с сокращениями:

«Рабство. Так одним словом характеризуют украинцы работу в одном из крупнейших транспортно-логистических предприятий Transtira.

На окраине Вильнюса, в Григишкес, стоят три дома в несколько этажей, которые украинцы называют гостиницами. В каждом из них — множество комнат, в которых теснятся по 4−6 мужчин. Временное убежище в них обходится от 7 до 10 евро в сутки. В одном из таких домов после разговора с работавшим в Transtirа водителем Аурелиюсом, который предложил поинтересоваться условиями работы и проживания украинцев, заглянули и журналисты Lietuvos rytas.

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Владимир, приехавший в Литву из Полтавы девять месяцев назад, в этой гостинице для мигрантов проводит последние дни. На прошлой неделе в прокуратуру был отправлен его иск. При посредничестве адвоката другого предприятия, в которое он перешел работать, он будет пытаться отсудить от Transtirа невыплаченные ему деньги — 1800 евро.

На родине его зарплата достигала 200 евро. Мужчина не скрывает, что на такие деньги невозможно содержать семью из четырех человек.

По словам Владимира, проблемы в Transtirа начинаются с первого месяца, когда новые работники должны пройти стажировку.

«Предприятие декларирует, что стажировка будет длиться один месяц, но реальность совсем другая. За месяц стажировки платят всего 200 евро. Можете себе представить, как за такие деньги можно прожить четыре недели в дороге?» — спрашивал Владимир.

Мало того, нередко стажировка продлевается еще на месяц. «Согласно предусмотренному порядку, машина должна ехать девять часов, а потом стоять, но когда едут два водителя, машина может ехать без остановок. И за то, что водитель-стажер без отдыха сидит за рулем девять часов, он зарабатывает всего шесть евро в сутки. Фирме это очень удобно. Она продлевает рабочее время водителей. Кроме того, фирма экономит немалые деньги, когда платит стажеру мизерную зарплату», — уверен Владимир.

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Водитель, который ушел с работы по своему желанию, рассказывает и другие особенности работы на предприятии.

«Водители несут ответственность за любую поломку машины. Никого не волнует, что автомобили не новые, что они постоянно портятся. Если их техническое состояние никудышное, то при чем здесь водитель? И хотя видишь, что что-то не то с автомобилем, и говоришь об этом, предприятие ничего не делает. Портящийся автомобиль потребляет много топлива, масла, и за это водитель отвечает своими заработанными деньгами», — возмущается мужчина.

Его братья по несчастью, проживающие с ним в одной комнате, вторят ему: во время трудоустройства им обещали 55−60 евро в сутки, но реальность совсем другая. Им платят от 35 до 52 евро в сутки.

Предприятие также на каждого водителя открывает «фонд», в который украинцы вносят с первых зарплат по 1000 евро (литовцы — 500). По словам мужчин, фонд, который еще называют черной кассой, нужен для тех случаев, если водитель испортит машину или нанесет другой ущерб. Предприятие обязано вернуть этот резерв водителям, которые уходят с работы. К сожалению, тем, кто захотел уйти из компании, так и не удалось вернуть те деньги. В том числе и Владимиру.

Украинец рассказал и о таком случае. Перед рейсом, принимая машину у другого водителя, он, согласно требованиям, должен ее осмотреть, сфотографировать. «Я фотографирую и говорю: «Смотрите, переднее колесо уже совсем вышло из строя, нельзя с таким ехать, нужно его поменять». Я вижу, что машина технически неисправна. Мне говорят: «Езжай, выгрузишь товары, тогда и поменяешь». Но я знал, что я не могу ехать на такой технически неисправной машине, я снял колесо и поменял его. Тогда меня оштрафовали, потому что я вовремя не приехал на место. За это из зарплаты вычли 400 евро», — рассказывает бывший работник предприятия.

«Другой случай впечатляет не меньше. В машину грузились подносы с пивом. Грузчик не так повернулся, зацепил одну бутылку и разбил ее. Я приезжаю в фирму, чтобы отдать заказчикам груз, показал им разбитую бутылку, отчитался за нее. И казалось, что все хорошо. Тогда мне звонят из Transtirа и говорят, что оштрафуют меня за поврежденный груз. Не я разбил, а человек, который грузил, он и компенсировал ущерб. Я ничего не мог доказать, мне приписали убытки за весь поднос, а это — 800 евро. Пришлось долго выяснять. Можете себе представить, какой у меня был стресс, скольких нервов мне это стоило? А тут как раз перед Новым годом нужно домой ехать, семья ждет денег. Я работал весь месяц, а вернусь домой без денег? Представляете, как мне нужно было взять себя в руки, чтобы не наговорить гадостей и не сделать себе еще хуже?»

В еще более трудной ситуации оказался отец двоих детей Саша. Украинец приехал в Литву пару лет назад. Мечтал заработать, а сейчас ломает себе голову, как вернуть невыплаченные ему 5 тыс. евро.

Мужчина, приехавший в Литву из Херсона, говорит, что в компании, где официально работают около 1000 водителей, около 70% из них — украинцы.

«Понимаете, на Украине трудная ситуация. Очень трудно обеспечить семью. Парни, особенно те, у которых есть дети, пытаются уехать и заработать. А эти понимают, что нам некуда деться, поэтому так и ведут себя», — жаловался мужчина, выкуривая сигарету за сигаретой. За те пару лет, которые он провел в Литве, Саша только раз приезжал домой.

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«Мои дети растут без отца. Я знаю, как я нужен детям, но мне их нечем кормить на Украине. А здесь мы попали в рабство и никак не можем вырваться», — говорит мужчина, у которого на Украине остались 2-летний сын и 7-летняя дочь. Мужчины, которые ютятся в комнатах по 4−6 человек, каждый раз перед рейсом собирают все свои вещи. И их места занимают другие водители, которые только вернулись из рейса.

А Владимир, приехавший из города Кривой Рог, говорит, что у него с работодателями постоянно возникают проблемы. По его словам, в случае возникновения проблемы трудно найти на предприятии человека, с кем можно было бы поговорить.

«Отправляют друг к другу, бросают трубки — замкнутый круг. Литовцам легче: если вовремя не заплатят, литовец такую кашу заварит, а нам намного сложнее, никто тут не защищает наши права. Я хотел хорошо заработать, а получаю по крупинке», — говорит отец двух малолетних детей.

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