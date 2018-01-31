Жители алтайского села замерзают в своих домах: следствие начало проверку

р-н Шипуновский, Алтайский край, , 09:45 — REGNUM Работники следственных органов проверят и выяснят причины, из-за которых жители Шипуновского района вынуждены мерзнуть в своих домах в лютые морозы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 31 января, доследственная проверка назначена в связи с нарушением температурного режима в жилых домах и социальных объектах в селе Шипуново.

Дознаватели уже осмотрели квартиры и соцобъекты, температура воздуха в которых гораздо ниже установленной нормы. Также проверки проведены и в котельных района.

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«Изъята документация учёта тепловой энергии, образцы имеющегося топлива. По изъятому топливу назначается судебная экспертиза», — добавили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Добавим, что перебои с теплоснабжением в Шипуново и Солонешном продолжаются до сих пор. По словам местных жителей, температура в школе держится на уровне 10 градусов, уроки длятся по 20 минут, а в квартирах некоторых сельчан столбик термометра не поднимается выше +8 градусов.

По информации главы Шипуновского района Николая Рыбоконенко, проблемы на сегодняшний день наблюдаются в 22 из 60 котельных района.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Алтайском крае только на предприятиях электросетевого хозяйства региона произошло 60 отключений в Бийском, Новичихинском, Павловском районах и городе Горняке. Кроме электроэнергии, возникли перебои и с газоснабжением. Под отключение попало 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и городе Бийске.

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При этом всю прошедшую неделю в Сибири стояли сильные морозы, и столбик термометра местами опускался почти до минус 50 °C. В связи с аномальными морозами 22 января в регионе был введён режим повышенной готовности для сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он продлится до 2 февраля.

По мнению губернатора региона Александра Карлина, в произошедшем виноваты не только морозы. По его словам, прекращение работы газгольдерных станций, осуществляющих подачу топлива в жилые дома в Бийске и Кулунде, — это «прямая ответственность руководителей и специалистов Алтайкрайгазсервиса».