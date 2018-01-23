Мёрзнем, но держимся: серьёзных ЧП в Алтайском крае не допущено

Барнаул, , 09:21 — REGNUM Мёрзнем, но держимся — так можно охарактеризовать сейчас состояние, в котором пребывает большинство жителей Алтайского края. Благо и серьёзных коммунальных аварий в период значительного похолодания региону избежать пока удаётся. Такой вывод можно сделать из сообщения начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрея Ляпунова, проинформировавшего об оперативной обстановке в региона в связи с введённым 22 января режимом повышенной готовности.

Между тем, по данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, сегодня, 23 января, от диспетчера ЕДДС в Славгороде поступило сообщение о неисправности котла №2 (порыв подводящего трубопровода), вследствие чего произошло снижение температуры теплоносителя на котельной №10.

«К 8 утра котёл запущен, температура поднимается. По поручению губернатора в Славгород ночью выехал начальник краевого управления ЖКХ Андрей Голубцов. В данный момент Минтрансом с Рубцовской площадки организован подвоз более высококалорийного угля на котельную Славгорода для более оперативного поднятия температурного режима. Автомобильные поставки ожидаются в течении дня», — пояснил Андрей Ляпунов.

По его словам, в целом ситуация с отоплением сейчас стабильна. В том числе это касается и Рубцовска, где сегодня утром столбик термометра упал ниже сороковой отметки.

«По информации энергетиков, ТЭЦ выдает теплоноситель 109 градусов. Но даже при таком «рекордном» показателе, не все дома при таком аномальном морозе держат тепло на должном уровне», — отмечает Андрей Ляпунов.

По его наблюдениям, самый распространенный тип аварии в регионе — порыв водопровода. Дело в том, что земля в некоторых территориях Алтайского края промерзла более чем на полтора метра. Этот фактор, по словам коммунальщиков, весьма сильно влияет на сохранность водопроводных труб. Низкие температуры в отдельных местах влияют также и на стабильную работу газгольдерных установок. С этой проблемой работают соответствующие ведомства, отметил Андрей Ляпунов.

Барнаул, тем временем, справился с транспортной проблемой: сегодня в рейсы вышли почти 100% трамваев и троллейбусов. Весь автотранспорт, следующий в отдаленные поселки городского округа, также работает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномально низкие морозы пришли в Алтайский край сразу после праздника Крещения. «Веселья» добавило распространённое на Алтае предупреждение о понижении температуры до — 60˚С. Позднее выяснилось, что оно является фейком. Температура воздуха в регионе держится от — 30 ˚С (Барнаул, Заринск, Новоалтайск). В юго-западных районах сейчас ещё холоднее — до — 44 ˚С.

Постановление о введении режима повышенной готовности для всех органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал 22 января. Режим этот будет действовать до 2 февраля.

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