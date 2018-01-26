Митинг в поддержку российских олимпийцев пройдет в Дагестане

Махачкала, , 12:32 — REGNUM В Дагестане пройдет митинг в поддержку российских спортсменов — участников XXIII зимних Олимпийских игр. В нем примут участие прославленные дагестанские спортсмены, воспитанники спортивных школ республики, представители общественных организаций и молодежных объединений, студенты ссузов и вузов, сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе министерства спорта региона.

Акция объявлена на 3 февраля, все желающие поддержать российских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в южнокорейском городе Пхёнчхан, соберутся на площади Ленина в Махачкале. Они заявят свою позицию по поводу запрета МОК на выступление сборной из России под флагом страны, а также в связи с отстранением от участия в играх под надуманным предлогом титулованных российских атлетов.

По словам организаторов акции, решение поддержать свою команду, свою страну и заявить свою позицию было принято «с учетом давления, которое необоснованно испытывает со стороны МОК российский спорт»

«Российские спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры — настоящие герои. В попытке осуществить свою мечту и выступить на Олимпийских играх наши атлеты столкнутся там с незаслуженными провокациями со стороны их противников, возможно, судей, всё что угодно. Поэтому любая победа наших спортсменов будет двойной», — заявили в минспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет допустил до участия в зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане, всего 169 российских спортсменов. При этом большинство представителей российской сборной, якобы связанных с допинговыми скандалами, от Игр отстранили. По решению МОК российские спортсмены будут выступать не под своим флагом.

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