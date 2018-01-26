Сформирован окончательный список российских атлетов на ОИ-2018

Москва, , 07:35 — REGNUM Сформирован окончательный, с точки зрения Международного олимпийского комитета (МОК), список российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«Заявка включает 169 спортсменов. Это те люди, которые будут отстаивать честь нашей страны на Олимпийских играх в Пхенчхане, хотя и под названием «Олимпийские спортсмены из России», — заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

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По его словам, несмотря на все усилия комитета, ряд ведущих атлетов в заявку не вошли. Поздняков уверен, что допущенные на Игры спортсмены будут понимать, что выступают «не только за себя, но и за товарищей», которые, по мнению ОКР, были несправедливо лишены ОИ.

«Представленный список официальный и окончательный. Включенным в него спортсменам МОК пришлет приглашения на Олимпийские игры. При этом сами они могут принимать любое решение насчет участия или неучастия в Играх», — добавил министр спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, ранее МОК не пригласил на Олимпиаду российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Евгения Гараничева и Екатерину Юрлову-Пехт, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а также некоторых других ведущих спортсменов из России.

Ранее в МОК заявили, что отбирают российских атлетов на ОИ по своему усмотрению, однако комитет отказался приглашать даже тех спортсменов, которые никогда не были замечены в употреблении допинга.

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