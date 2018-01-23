Малайзия вновь разыскивает исчезнувший Boeing МН370

Куала-Лумпур, , 15:01 — REGNUM В Индийском океане началась операция по поиску пропавшего в 2014 году лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 23 января информирует в микроблоге управление гражданской авиации Малайзии.

К работам приступила американская компания Ocean Infinity. На месте поисков находится судно Seabed Constructor, на воду спущен первый автономный подводный аппарат. В дальнейшем задействуют остальные аппараты.

Отмечается, что операция рассчитана на 90 дней. В числе 65 участников — два представителя малайзийского военного флота. По условиям договора, американские специалисты получат вознаграждение лишь в том случае, если обнаружат пропавший самолет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 марта 2014 года самолет Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с экранов радаров. На борту лайнера, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, находились 239 человек, включая российского туриста.

Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение в южной части Индийского океана, однако точное место установить не удалось. В январе 2017 года поиски самолета были прекращены. Все находившиеся на борту были признаны погибшими в результате несчастного случая.

Компания Ocean Infinity в августе 2017 года предложила родственникам пассажиров возобновить поиски. Власти Малайзии разрешили частным лицам и организациям искать обломки самолета. После этого, в январе 2018 года, стало возможно возобновление поисковой операции.

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