Взрыв котла отопления в Алтайском крае: пострадала многодетная мать

Барнаул, , 13:05 — REGNUM В Алтайском крае в городе Камень-на-Оби взорвался котёл отопления. Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 января по в одном из домов по улице Алтайской.

Предварительно известно, что к ЧП привело нарушение технического режима эксплуатации печи, пишет газета «Каменские известия». Подходящий к расширительному баку трубопровод из-за аномально низких температур перемёрз, и система стала замкнутой. Котёл стал перегреваться и в итоге взорвался.

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В результате пострадала хозяйка дома — мать троих детей. Её обдало вырвавшимся из котла паром. С термическими ожогами она была доставлена в больницу.

Дети не пострадали и на данный момент находятся у бабушки.

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Добавим, что в региональном МЧС предупредили о необходимости соблюдения мер личной и пожарной безопасности. О повышенных рисках возникновения пожаров, как в быту, так и в нежилом секторе напомнили пожарные.

По данным синоптиков, в Алтайском крае аномально холодная погода сохранится до 28 января. Минимальные температуры воздуха составят минус 35 — 40 градусов, местами достигнут до минус 48.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года взрыв прогремел в городе Ребцовске Алтайского края. В частном доме взорвалась газовоздушная смесь. В результате частично рухнула кровля и перекрытия. Повреждены две из четырёх квартир. Два человека погибли.

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