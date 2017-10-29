Взрыв газа в Рубцовске унес жизни двух человек

Рубцовск, Алтайский край, , 05:17 — REGNUM Тела двух человек обнаружены в Рубцовске под завалами жилого дома, где произошел взрыв газа. Об этом 29 октября сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме частично рухнула кровля и перекрытия. Повреждены две из четырех квартир.

Для жителей обрушившегося дома подготовлен пункт временного размещения. Отмечается, что дом газифицирован не был, жильцы пользовались газом в баллонах.

В настоящее время спасатели разбирают завалы. Причины ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошел в одноэтажном кирпичном доме на улице Гвардейская в Рубцовске поздно вечером 28 октября. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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