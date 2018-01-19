Названы самые острые проблемы Узбекистана

Ташкент, , 18:47 — REGNUM Граждане Узбекистана самой серьезной проблемой считают трудоустройство в соответствии со специальностью, особенно среди молодых людей, сообщает 19 января «Газета.uz» со ссылкой на данные социологического опроса центра «Ижтимоий фикр».

В опросе общественного мнения приняли участие 1100 человек, среди которых 49,1% — мужчины и 50,9% — женщины. Респонденты были распределены между сельскими и городскими жителями в соответствии с официальной статистикой — 49% и 51% соответственно.

Самой острой проблемой для страны 65,7% опрошенных назвали проблему трудоустройства. На втором месте стоит проблема цен на основные продукты питания — 40,2% респондентов выбрали именно этот пункт. 19,8% опрошенных считают самой серьезной проблемой уровень цен на коммунальные услуги, и 12,9% выбрали коррупцию среди главных проблем.

В ходе опроса граждане также ответили на вопрос, какую главную задачу правительство должно решить в ближайшее время.

Создание новых рабочих мест в качестве главной проблемы для решения видят 31,1% респондентов, совершенствование соцзащиты населения — 29% и обеспечение жителей газом и водой — 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв подписал указ, который должен совершенствовать политику в сфере занятости и трудоустройства населения. Основная цель документа — обеспечение прав занятых и охрана труда. В соответствии с указом министерство труда преобразуется в министерство занятости и трудовых отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане образовано Министерство занятости и трудовых отношений