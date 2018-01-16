В больницах Киева наплыв бомжей, бездомные умирают у стен поликлиник

Киев, , 10:29 — REGNUM Бездомный, замерший у стен киевской больницы из-за того, что ему отказали в медицинской помощи, не нуждался в лечении, заявил глава следственного отдела Деснянского управления полиции Киева Роман Тремсин, сообщает 16 января УНИАН.

По его словам, человек без определенного места жительства замерз в незаметном месте около больницы в Киеве, однако в лечении он не нуждался. Врачи не отреагировали вовремя на замерзающего человека именно из-за того, что бездомный оказался в «техническом или строительном закутке».

Глава общественного наблюдательного совета медицинского учреждения Анатолий Велимовский заявил, что замерзшему бомжу не отказывали в обслуживании, просто до него не дошла своевременно очередь.

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«В больницу действительно привозят очень много бомжей, им некуда идти. И они просто остаются на территории больницы», — сказал Велимовский.

Врачи поликлиники также отметили, что из-за наплыва бездомных медсестры не справляются с работой, а сами бомжи не хотят помогать врачам даже за деньги.

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«У санитарок много работы, помоги — мы тебе заплатим. Он не будет работать», — сказала одна из медсестер.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о бездомном, который был избит неизвестными. Мужчина обратился за помощью в киевскую больницу, однако ему отказали в лечении. В результате бомж скончался возле стен поликлиники.

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