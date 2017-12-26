За год более 400 раз рабочие выходили на протесты на Украине

Киев, , 15:40 — REGNUM Более 400 акций протеста прошло на Украине в 2017 году, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает 26 декабря «112 Украина».

По его словам, более 400 раз на Украине за 2017 год прошли протестные акции, во время которых участники блокировали движение по автомобильным дорогам. Князев отметил, что во время протестов полиция выполняла роль охранников протестующих, обеспечивая их безопасность.

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Также глава Нацполиции отметил, что с 2014 года напряжение в украинском обществе так и не снизилось.

«Градус напряжения среди общества после событий «революции достоинства» (государственный переворот на Украине в 2013—2014 годах — ИА REGNUM ) еще недостаточно снизился», — сказал Князев.

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Напомним, рабочие на Украине постоянно выходят на забастовки в связи с задержками заработной платы. Так, 20 декабря в Самборе Львовской области врачи местной районной больницы вышли на протестную акцию с требованием выплатить им зарплату, которую задерживают 2,5 месяца.

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