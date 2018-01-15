Следствие проверит информацию о смерти младенцев в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 12:31 — REGNUM В Новгородской области в одном из роддомов произошло ЧП. В начале декабря 2017 года в родильном доме города Великого Новгорода внезапно умерли четыре здоровых новорожденных. Такая информация появилась в сети интернет. В настоящее время ей заинтересовались следователи.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, уже начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Если факты подтвердятся, то скорее всего будет возбуждено уголовное дело.

Добавим, что информация о гибели младенцев появилась в конце декабря 2017 года на новгородском «Форуме Умных Людей». Одна из пользователей поинтересовалась, располагает ли кто-то сведениями о том, что «в начале декабря 2017 года в роддоме №2 Великого Новгорода умерли внезапно четыре здоровых новорожденных младенца от какой-то инфекции».

Как сообщало ИА REGNUM, смерть ребёнка в больнице дознаватели расследовали и в 2016 году. В июне в следственные органы обратилась мать новорождённого ребёнка. По её словам, врачи не приняли должных мер по спасению её сына. Установлено, что ребёнок поступил в областную детскую клиническую больницу из реанимационного отделения областного родильного дома №1. А немногим более чем через неделю он скончался. Предварительно установлено, что мальчик был недоношенным и весил всего около 2 кг.