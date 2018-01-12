​​​​В Алтайском крае пьяная школьница попала в больницу

Барнаул, , 13:37 — REGNUM В Алтайском крае после вечеринки со своими сверстниками школьница попала в больницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного комитета 12 января, 12-летняя девочка употребила слишком много спиртного. В медучреждение Барнаула она поступила с признаками острого алкогольного отравления.

В настоящее время следственными органами начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства, опрашиваются свидетели.

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Уточняется, что в больницу девочка попала ещё в декабре 2017 года. Сейчас она чувствует себя хорошо, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Между тем, как сообщает ряд СМИ, школьница после вечеринки с друзьями впала в кому провела в ней почти 11 часов. О случившемся родители девочки узнали от врачей больницы, куда она была госпитализирована, пишет 1line.info. В крови у пациентки было обнаружено семь промилле спиртного.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за девять месяцев 2017 года в Алтайском крае было зарегистрировано 667 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя. Летальным исходом они закончились для 85 человек (12,7%). Отмечается, что чаще всего в группу риска отравившихся алкоголем попадают люди в возрасте 25−39 лет (30,4%).

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