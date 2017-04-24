Барнаулец скончался от отравления метиловым спиртом

Барнаул, , 11:59 — REGNUM В одной из городских больниц Барнаула сегодня, 24 апреля, скончался 39-летний мужчина. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, где сейчас начата проверка, в медицинское учреждение пациент с признаками острого отравления этиловым спиртом был доставлен 20 апреля. Но, согласно результатам судебно-химического исследования, в крови погибшего установлена высокая концентрация метилового спирта.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства, при которых мужчина употребил спиртное, а также источник его приобретения.

По данным токсикологического мониторинга Роспотребнадзора, за 2 месяца 2017 года на территории Алтайского края было зарегистрировано 203 случая острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом — 35 случаев (17,24%). В двух из трех случаев употребление метанола закончилось смертью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Росалкогольрегулирование выступило с предложением денатурировать весь метиловый спирт, производимый в России.

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