Начало года в Оренбуржье: жертвы праздника, протест и претендент в главы РФ

Наталья Хомутова, , 13:44 — REGNUM

В Оренбургской области в период новогодних каникул (31 декабря — 8 января) зарегистрировано девять убийств. Всплеск пришёлся на последний день 2017 года — пять убийств. Преступления совершены в Оренбурге, Орске, Абдулино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону и добавили, что все преступления раскрыты.

В Оренбуржье 2018 год начался с трагедии — в селе Скворцовка Курманаевского района погибли семь человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По данным следствия, в жилом доме проживала пенсионерка со своим 25-летним нигде не работающим сыном. 1 января 2018 года за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина и её трое детей, пяти, шести и 16 лет.

Следственные органы отмечают, что дом отапливался газом. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, и угарный газ наполнил помещение.

Добавим, что власти оперативно отреагировали на происшествие. 2 января в районе побывал губернатор. Глава региона провёл оперативное совещание, где потребовал вновь провести профилактическую работу в муниципальных образованиях области и обратить особое внимание на противопожарное состояние.

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Празднование Нового года печально закончилось для 15-летней жительницы Соль-Илецкого городского округа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбуржью, девушка неудачно зажгла бенгальский огонь. Она была госпитализирована с ожогами шеи.

В Оренбурге 4 января охотники вышли на акцию протеста под лозунгом «В защиту правильной охоты и кровного собаководства». Недовольство охотников вызвал законопроект, запрещающий травлю диких животных, сообщает vestirama.ru. Закон принят Госдумой 21 декабря, но Совет Федерации отправил документ на доработку. Депутаты предложили запретить физический контакт между собакой и дикими животными в ходе так называемой притравки. Сторонники закона говорят о гуманности к диким животным, в противовес им охотники считают, что при диктуемых законом условиях под угрозой разведение собак — часть охотничьих пород может исчезнуть.

Добавим, что акция оказалась малочисленной. На пикете собралось 20 человек. Некоторые пришли на акцию со своими собаками.

В городе Сорочинске 5 января обнаружено тело замерзшего двухлетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что мать оставила детей двух и пяти лет дома без присмотра и вернулась от соседей домой только через полтора часа, обнаружив свою дочь во дворе дома без верхней одежды. Смерть девочки наступила из-за переохлаждения.

В городе Орске местной жительнице пришлось рожать дома. Как сообщает портал ural56.ru, женщина написала отказ от госпитализации. 5 января роженица с жалобами на боль и схватки приехала в лечебное учреждение. После осмотра врач вынес вердикт, что рожать ещё рано, сделал укол, дал таблетку и отправил домой. В итоге роды прошли в домашних условиях. Скорая помощь приехала, когда малыш уже появился на свет.

В минздраве Оренбургской области, подводя итоги работы за новогодние каникулы, отметили, что с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года жителям региона оказана необходимая медицинская помощь.

В Оренбуржье 5 января произошёл пожар на крупной свиноферме. Сгорел откормочный цех, сообщает ria56.ru. Причина возгорания выясняется. Напомним, что в 2017 году СПК «Вишневский» оказался в центре скандала. По факту мошенничества с субсидиями на сумму более 50 млн рублей возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года на свинокомплексе проходили обыски, после которых сотрудники фермы вышли на протестную акцию. Они заявили, что действия силовиков парализовали работу. На участников акции были составлены административные протоколы, поскольку мероприятие проводилось нелегально.

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На сайте Центризбиркома РФ 4 января опубликована информация об участии в выборах президента РФ оренбуржца. Пенсионер ФСБ, председатель садового некоммерческого товарищества «Родник» Сергей Столпак выдвинут инициативной группой в качестве самовыдвиженца. Как отмечают местные СМИ, сам Столпак оценивает в 0% вероятность, что его зарегистрируют. Напомним, что в 2014 году оренбуржец претендовал на пост губернатора области, однако не смог пройти процедуру регистрации. Эксперты отмечают, что оренбуржец не имеет политического веса в регионе.

В новогодние каникулы популярностью горожан пользовалась обновлённая набережная Урала. Однако посетители недоумевали по поводу того, что спуск к реке открыли после ремонта в конце декабря, а штукатурка уже отслаивается. На многочисленные жалобы ответ дал начальник департамента градостроительства и земельных отношений города Сергей Бернёв. По его словам, работы по финишным покрытиям (шпатлёвка, шлифовка, окраска) не были предусмотрены в контракте 2017 года. Все финишные «мокрые» работы будут выполнены в 2018 году с наступлением тёплого времени года.

Для того чтобы порадовать горожан красивыми видами отреставрированного объекта уже в зимний период, подрядная организация за свой счёт выполнила специальными составами временную шпатлевку конструктивных элементов спуска, которые изготовлены из серого бетона. Из-за перепада температуры воздуха произошло отслоение временного состава на лестнице к Уралу.

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