От печатной прессы читатели в России отказаться не готовы — опрос

Москва, , 08:36 — REGNUM От печатной прессы в пользу электронных СМИ готовы отказаться 20% жителей России, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, голоса приверженцев печатных изданий и интернет-версий газет и журналов разделились почти поровну. Электронные версии изданий в качестве источника информации в целом граждане России стали выбирать чаще — доля выросла с 29% до 47% в 2017 году.

Печатную версию в 2017 году предпочли 46% респондентов (против 58% в 2013 году). Тем не менее полностью отказаться от бумажных изданий не готовы 79% респондентов.

О готовности перейти полностью на онлайн-контент заявили 35% граждан возрастом от 25 до 34 лет. В целом за последние несколько лет потребление печатной периодики существенно снизилось: если в 2014 году ее с той или иной регулярностью читали 77% россиян, то в минувшем — уже 55%.

Можно говорить о том, что снизился интерес к чтению, поскольку роста популярности интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м — 54%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23−24 октября 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.