Синоптики обещают, что настоящая зима начнётся в Москве с 8 января

Москва, , 10:42 — REGNUM В Москве с 8 января ожидается резкое похолодание до — 10 градусов. Об этом накануне, 4 января, сообщил журналистам специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к вечеру 7 января температура воздуха в столичном регионе опустится с 0 градусов до — 5 градусов. В ночь на 8 января столбик термометра упадет до — 10 градусов.

«Дальше мы постепенно будем входить в рамки климатической нормы», — подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что погода в декабре 2017 года больше напоминала апрельскую, чем декабрьскую. Сильных морозов на большей части европейской территории России так и не было.

Начало зимы в Москве оказалось рекордно бесснежным, а плюсовая температура заставили зеленеть траву и набухать почки на деревьях.

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