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Новогодний Екатеринбург: ожидания ЭКСПО и футбола и закрытые горки

Общество

Фоторепортаж с основных новогодних площадок столицы Среднего Урала

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Новогодний Екатеринбург: ожидания ЭКСПО и футбола и закрытые горки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Всех гостей поздравляют с Новым годом

Екатеринбург, 4 января 2018, 16:09 — REGNUM  Для Екатеринбурга 2018 год будет знаковым. Город отметит своё 295-летие и примет матчи чемпионата мира по футболу.

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Видимо, именно так и будут пинать мяч через каких-то полгода. Команды из разных стран приедут в Екатеринбург, чтобы бороться и победить
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Видимо, именно так и будут пинать мяч через каких-то полгода. Команды из разных стран приедут в Екатеринбург, чтобы бороться и победить

А осенью станет известно, пройдёт ли здесь в 2025 году Всемирная универсальная выставка ЭКСПО. Буквально пять лет назад, в 2013 году, город боролся за ЭКСПО-2020. Но проиграл. Победит ли в этот раз?

Новый год в Екатеринбурге встречают на нескольких десятках площадок. Новогодние ёлки и городки обустроили чиновники, представители бизнеса, а во дворах жилых домов — управляющие компании и ТСЖ. Всё, как везде.

Корреспондент ИА REGNUM побывал с фотоаппаратом на некоторых основных площадках. Конечно же, начать нужно с площади 1905 года. Здесь, возле здания администрации Екатеринбурга и городской думы, находится главный ледовый городок Екатеринбурга и всей Свердловской области.

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regnum author Алексей Колчин
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Новый год — 2018

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