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Аномальное тепло в Москве: в январе распустилась верба

Общество

А в некоторых районах распустились цветы

Москва, 4 января 2018, 05:41 — REGNUM  Жители Москвы и Подмосковья в начале января 2018 наблюдают интересные погодные явления. В некоторых районах столицы и Подмосковья расцвели цветы, передает РИАМО.

Так, из-за аномально теплой погоды распустилась верба. Также пользователи соцсетей делятся фотографиями с распускающимися подснежниками и другими цветами.

В частности в январе, расцвел махровый Безвременник, хотя для него это совсем не сезон.

В Москве и Подмосковье с начала Нового 2018 года сохраняется не по-зимнему теплая погода.

1, 2 и 3 января температура воздуха превышала климатическую норму на 8−10 градусов.

Декабрь 2017 года был теплее обычного на 5,2 градуса. Причиной такой погоды называют одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья в Европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь.

По данным синоптиков, средняя температура конца декабря 2017 года-начала января 2018 в центре России составила около +1 градуса (это климатическая норма Симферополя).

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Как сообщало ИА REGNUM, после 7 января синоптики обещают похолодание. Московский регион накроет снегопад и сильная метель.

Так, вечером 7 января ожидается снег, сильный порывистый ветер, а также метель с ухудшением видимости и заносами на дорогах.

Наметится коренной перелом в атмосфере с резким понижением температур до — 5 градусов.

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