В преддверии Нового года во Франции усилены меры безопасности

Париж, , 11:42 — REGNUM Власти Франции существенно усиливают меры безопасности в стране в связи с предстоящим празднованием Нового года. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба МВД республики.

Сообщается, что в связи с предстоящем празднованием Нового года во Франции мобилизованы более 140 тыс. сотрудников служб безопасности.

«Празднование Нового года вписывается в контекст по-прежнему высокой террористической угрозы», — пояснили в МВД Франции.

Уточняется, что для обеспечения безопасности 31 декабря мобилизованы 56 тыс. французских полицейских, 36 тыс. жандармов, 39,8 тыс. пожарных и 7 тыс. военнослужащих.

Французские военнослужащие используются для обеспечения мер безопасности в рамках операции Sentinelle («Караульный»).

Напомним, 29 декабря, во Франции были задержаны два подозреваемых в попытке организации теракта. Отмечается, что задержанными являются 19-летняя девушка и страдающий психическими расстройствами 21-летний юноша.