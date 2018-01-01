Что Христос рекомендовал по «кадровому вопросу»

Станислав Стремидловский, , 06:42 — REGNUM

Сегодня, в первый день января, читается отрывок из 9 главы Евангелия от Марка, где содержится поучение, даже настойчивая рекомендация Христа к ученикам отсекать от себя лишнее, ненужное, мешающее. Отсекать, конечно, не руки-ноги или глаза себе вырывать, а дистанцироваться от определенных людей. Разных бестолковых граждан, не могущий унять свой зуд порулить во всяком процессе, который им кажется подходящим для приложения своих «талантов». Различных вредителей, ленивых умом и телом настолько, что не берут на себя труд сперва разобраться, усвоить то, за что они взялись, а сразу со своими «представлениями» лезут, начинают просто уже даже вредительством заниматься. В религии таких особенно полно.

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая [вещь]; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».

Фрагмент этого поучения, как мы прежде уже говорили, попал без начала и без конца в сборник Нагорной проповеди в изложении евангелиста Матфея, где его обычно приклеивают к пуританским требованиям смотреть себе под ноги и чуть что рвать себе глаза (это по понятным причинам никто не делает). Но Иисус употреблял очень сильные образы, когда хотел сказать, что от бестолковых людей надо держаться подальше, «отсекать» их от себя. Не раз Он сравнивал Своих учеников с солью, говоря, что соль получается путем выпаривания. «Всякий огнем осолится» — не растворяйте себя в воде, иначе раствор может сделаться таким жидким, что огня не хватит вернуть соленость. При избытке праздных, бестолковых людей всё может оказаться разбавленным, размазанным, бессмысленным.

Под «соблазном малых сих» вряд ли имеется в ви

ду какое-то одноразовое действие. Употребленное слово «соблазн» в Евангелии означает и потерю доверия, и сомнение, и растерянность, и даже полное отвращение. Здесь имеется явная связь с предыдущим событием, описанным в 9 главе чуть ранее: «И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня». Явно речь идет о воспитании, о том, что с детства надо прививать в людях добро, милосердие, отзывчивость, это и значит, по Его словам: «принимать Меня». Такое воспитание, Он говорит, есть и связь с Отцом.

«Соблазнить» ребенка тут означает привить ему злобу, жадность, эгоизм и, конечно, это аукнется воспитателю. И это совершенно очевидно. Плоды бесчеловечного, равнодушного, злонамеренного «воспитания» молодого поколения человечество расхлебывает всё время. Преуспеть в воспитании, «принять Отца» — решить множество проблем. В том числе и перегруженность общества такими людьми, которых приходится всё время «отсекать» от общения. Да если бы только от общения. От безответственного отношения ко всему — в быту, на работе, в социальных сетях — много развелось таких, словно запрограммированных на излучение глупостей и ненависти. В политике пруд пруди. Главное, что отовсюду-то не «отсечешь», где-нибудь всё равно выплывут. Но главное — хотя бы не допускать их туда, где требуется особенная ответственность.

То есть данное поучение Христа — это своего рода рекомендация по «кадровому вопросу». Оставаться всегда «солью», даже при дефиците кадров, не смешиваться с «жидкостями». Высокое качество важнее большого количества. Обратить особенное внимание на воспитание детей. Сызмальства воспитанный на добрых чувствах человек будет наградой и воспитателю, и всему обществу, и Христу, и Отцу. Его уже не потребуется «возвращать», он будет принят Отцом, как принявший Отца. Помнить о своей ответственности за всё это.

Это поучение годится не только как пожелание на Новый год, чтобы в Церкви и во всем нашем обществе возобладали, закрепились, утвердились здоровые, добрые отношения между людьми. Но и на все отпущенное нам время хотелось бы видеть разумные, ответственные решения, исходящие от людей, воспитанных в традиции понимания высокой меры этой ответственности, чтобы развитие и воспитание общества не возвращалось бы жерновом на шее, тянущем нас всех на дно. И не только нас сейчас, также важно не вешать эти жернова следующим поколениям, потому что принятие Отца происходит не в какое-то одно время. Ответственность за завтрашний день, за тех, кто еще даже не родился, делает человека уподобленным вечному Царству, о приближении которого учил Христос.